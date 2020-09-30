На продажу выставили еще 6 квартир в ЖК «Антоновский квартал». Цены стартуют от $ 1140 за кв. м

Сегодня для заключения договоров объектов долевого строительства предлагается 6 квартир – одна двухкомнатная (59,81 кв.м) и пять однокомнатных (от 37,98 до 39,96 кв.м). «Квадрат» в «двушке» обойдется в $ 1140в «однушке» площадью 39,96 кв.м – в $ 1250 (в рассрочку $1280); в однокомнтной квратире площадью 37,98 кв.м – в $ 1270 (в рассрочку $1300). При рассрочке первоначальный взнос составляет 30% от стоимости объекта долевого строительства.

К слову, в июне цена квартир в новостройке в долларовом эквиваленте была выше . Тогда аналогичные двушки продавались за $ 1170 за «квадрат» при 100% оплате и $1210 в рассрочку.