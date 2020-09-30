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На продажу выставили еще 6 квартир в ЖК «Антоновский квартал». Цены стартуют от $ 1140 за кв. м
30.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На продажу выставлены новые квартиры в ЖК «Антоновский квартал». Цена «квадрата» в новостройке стартует от $1140, дом обещают ввести в эксплуатацию в августе 2021 года. Проектная декларация опубликована в свежем номере газеты «Звязда».
ЖК «Антоновский квартал» возводится на пересечении улиц Стрелковой и Рыбалко в Минске, недалеко от Антоновского парка и станции метро «Пролетарская». Заказчик проекта – компания «БелАТЭП», генподрядчик – «МАПИД». Проект предполагает строительства девяти многоэтажек переменной этажности. Работы разбиты на три очереди, в каждой по три дома – 19-этажный, 16-этажный и 10-этажный.
Сегодня для заключения договоров объектов долевого строительства предлагается 6 квартир – одна двухкомнатная (59,81 кв.м) и пять однокомнатных (от 37,98 до 39,96 кв.м). «Квадрат» в «двушке» обойдется в $ 1140в «однушке» площадью 39,96 кв.м – в $ 1250 (в рассрочку $1280); в однокомнтной квратире площадью 37,98 кв.м – в $ 1270 (в рассрочку $1300). При рассрочке первоначальный взнос составляет 30% от стоимости объекта долевого строительства.
К слову, в июне
Заявления потенциальных дольщиков о заключении договоров долевого строительства будут приниматься через пять календарных дней после опубликования проектной декларации.
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На продажу выставлены новые квартиры в ЖК «Антоновский квартал». Цена «квадрата» в новостройке стартует от $1140, дом обещают ввести в эксплуатацию в августе 2021 года....
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