В продаже появилось 10 новых квартир в ЖК «Гранд Хаус», цены скорректированы

Источник материала: realt.by

«Датч Стар» снова внес изменения в апрельскую проектную декларацию по продаже квартир в ЖК «Гранд Хаус», в продажу поступило еще 10 однокомнатных квартир. Соответствующая информация опубликована в сегодняшнем номере газеты «Звязда».

Жилой комплекс «Гранд Хаус» возводится на проспекте Дзержинского, прямо у выхода из станции метро «Грушевка». Дом монолитный (с заполнением ненесущих наружных и внутренних стен блоками) высотностью от 12 до 25 этажей. Всего в комплексе предусмотрено 464 квартиры, некоторые из них — двухуровневые . Квартиры сдаются со свободными планировками и черновой отделкой.

В данный момент застройщик реализует квартиры в многоквартирном жилом доме с подземной гараж-стоянкой № 1 по генплану в квартале пр. Дзержинского — ул. Щорса — ул. Железнодорожной — ул. Хмелевского (III очередь строительства). Согласно изменениям в проектную декларацию, дольщикам (гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий) предлагается принять участие в строительстве 10 однокомнатных квартир площадью от 31 до 67 кв. м. Стоимость 1 кв. м варьируетсяот $ 1200 до $ 1480в зависимости от площади жилья, этажа и условий оплаты.

Напомним, в июле цена “однушек” варьировалась от $ 1180 до $ 1500 за «квадрат» .

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