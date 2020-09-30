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В продаже появилось 10 новых квартир в ЖК «Гранд Хаус», цены скорректированы
30.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Датч Стар» снова внес изменения в
Жилой комплекс «Гранд Хаус» возводится на проспекте Дзержинского, прямо у выхода из станции метро «Грушевка». Дом монолитный (с заполнением ненесущих наружных и внутренних стен блоками) высотностью от 12 до 25 этажей. Всего в комплексе предусмотрено 464 квартиры, некоторые из них —
В данный момент застройщик реализует квартиры в многоквартирном жилом доме с подземной гараж-стоянкой № 1 по генплану в квартале пр. Дзержинского — ул. Щорса — ул. Железнодорожной — ул. Хмелевского (III очередь строительства). Согласно изменениям в проектную декларацию, дольщикам (гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий) предлагается принять участие в строительстве 10 однокомнатных квартир площадью от 31 до 67 кв. м. Стоимость 1 кв. м варьируетсяот $ 1200 до $ 1480в зависимости от площади жилья, этажа и условий оплаты.
Напомним, в июле цена “однушек”
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«Датч Стар» снова внес изменения в апрельскую проектную декларацию по продаже квартир в ЖК «Гранд Хаус», в продажу поступило еще 10 однокомнатных квартир....
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