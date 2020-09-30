Вас здесь не ходило. Почему власть зачищает правовое поле и игнорирует очевидное

Источник материала: Tut.by

Отсутствие логики — мощное оружие, деморализующее и фрустрирующее оппонента, вынужденного тратить время на размышления, недоумения, однообразные вопросы «а что это вообще было». Чего стоят одни планы женских маршей, которые координируются так искусно, что предсказать маршрут движения даже на ближайшие две минуты крайне затруднительно. Или заявления властей, которые вроде бы обещают диалог, но при этом продолжают массово задерживать, запугивать, всячески ограничивать там, где и так было ни вдохнуть, ни выдохнуть.

Ольга ЛойкоГлавный редактор политико-экономического блока новостей Окончила два белорусских вуза (БГУ, БГЭУ), после чего пришлось обратиться в вуз британский, чтобы вернуть веру в высшее образование. Сфера журналистских интересов широкая, микро- и макроэкономическая. Свою задачу формулирует как «увидеть интересное в важном и важное — в интересном». Жизненное кредо: масштабы личности определяются количеством идиотов, которым до нее есть дело. Так что личные наезды на тутбаевских форумах воспринимает как комплимент.

На самом деле отсутствие логики в моменте не исключает ее наличия в периоде. Вот наступает у нас очередная электоральная кампания, которая должна закончиться предсказуемой убедительной победой сторонников стабильной и процветающей Беларуси. Но с самого начала кампания пошла по странному сценарию, в середине которого состоялась элегантная победа, а ей ведь все должно было закончиться.

Итак, все начинается с задержания потенциальных кандидатов, потом — кандидатов в кандидаты, потом — адвокатов потенциальных кандидатов, потом — близких и просто лояльных всем вышеперечисленным.

Дальше больше. Любое несогласие моментально объявляется подрывной деятельностью, при этом власть безуспешно пытается привлечь на свою сторону закон и арифметику. Изощренное развлечение последних дней — чтение сводок МВД о том, сколько несогласных белорусов продолжает портить жизнь подавляющему большинству.

«Общее количество участников 10 протестных акций, которые прошли на территории 6 населенных пунктов страны, составило около 300 человек, — заявляет МВД . Самым массовым был так называемый женский марш. […] В процессе движения количество протестующих не превысило 200 человек. Зато «в течение прошедших суток в поддержку мира, безопасности и спокойствия во всех регионах республики проведено 13 мероприятий, в которых участвовало около сорока тысяч человек».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В нынешних реалиях безопаснее верить МВД, а не своим глазам, так что не будем спорить. Хотя вот у и.о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, на днях отмети вшего рост заболеваемости COVID-19, версия иная, и причины роста «лежат на поверхности». «Эпидемический процесс — это социальное дистанцирование. О каком тотальном влиянии наших мер можно говорить, притом что в том же Минске мы наблюдаем сегодня, в субботу, что мы наблюдаем по выходным дням. Тотальное отсутствие дистанцирования — вот и вся причина». Пиневич не уточнил, о каких именно массовых мероприятиях идет речь. Если мыслить логично — прирост обеспечили 40 тысяч тех, кто «в поддержку мира». Если лояльно властям — 300 несознательных протестующих.

Зачем власти этот арифметический абсурд? Примерно за тем, зачем она упорно выдавливает из правового поля всех, кого считает нелояльным себе. К примеру, небезызвестный портал TUT.BY. Мининформ не просто обратился в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY, но и решил не дожидаться суда , досрочно отобрав статус СМИ. Это не закрытие — работать интернет-ресурс может и без статуса. Но последний дает право, к примеру, на законных основаниях присутствовать на массовых мероприятиях, в местах общественно важных событий и передавать оттуда информацию.

Основания иска — начиная с 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения. Претензии от ведомства пришли по материалам «В семь раз больше избирателей и «тайные» протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в «Гарри Поттере» нет призывов к свержению власти». Претензии местами более чем спорные, и оспаривать их в суде мы готовимся, хотя последние процессы показывают, что правосудие «на основе состязательности и равенства сторон в процессе» — миф, первым рухнувший в процессе расползания Беларуси как социального государства.

Но пресса, очевидно, виновна. В этом уверены и силовики, и премьер-министр Роман Головченко, негодующий , что фейковые сообщения наводнили соцсети и информационные порталы, «которые несут откровенную ложь и провокацию». Мол, именно с этого начинаются социальные катаклизмы в современности.

При этом действующее «избирательное право» позволяет что-то считать фейком, а что-то — эмоциональной публицистикой. Вот такой яркий публицист Григорий Азаренок с телеканала СТВ совершенно серьезно вещает про «глубинное государство». Мол, «во всем мире признано, что глубинными процессами управляет так называемое глубинное государство». «Его центры есть в Литве, Польше, Украине, России, даже в Китае — во всем мире. Эта тайная паутина, жаждущая нового мирового господства, где нет сильных лидеров и национальных государств. Где общество состоит из усредненного потребителя, которым легко манипулировать с помощью новейших технологий. И они совершают на Беларусь не просто политическую или экономическую атаку. Это мистическая, духовная война. Но победитель в этой войне уже известен. Ибо так переводится имя «Александр»». А теперь включаем в себе внутренний Мининформ, гуглим , особенно стараясь отыскать «мировое признание». Что-то получается не очень — и про государство, и про его господство, и про его центры в странах-соседях. И кстати, «Александр» переводится как «защитник». Мининформ, несите предупреждение.

Но не принесет. И диалога не будет. И его обещания — ложь. И всех влиятельных выбивают из правового поля как раз для того, чтобы начать имитацию диалога с оставшимися. Тогда, когда все оппоненты будут посажены, выдворены из страны, ошельмованы, обсмеяны придворными публицистами. От Бабарико и до Макрона, про которого очень остроумно было сказано , мол слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. «С учетом того, что этот экс-кандидат — дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные — у себя дома». Не удержались и в койку заглянули. Ну как без этого. Публицистика высокого уровня.

Так что диалог — фикция. Задача власти сейчас — тотальная зачистка оппонентов, реальных и потенциальных, и снижение числа протестующих до такого, которое удобно будет игнорировать. Последнее пока затруднительно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции