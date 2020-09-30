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Вас здесь не ходило. Почему власть зачищает правовое поле и игнорирует очевидное
30.09.2020 08:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Отсутствие логики — мощное оружие, деморализующее и фрустрирующее оппонента, вынужденного тратить время на размышления, недоумения, однообразные вопросы «а что это вообще было». Чего стоят одни планы женских маршей, которые координируются так искусно, что предсказать маршрут движения даже на ближайшие две минуты крайне затруднительно. Или заявления властей, которые вроде бы обещают диалог, но при этом продолжают массово задерживать, запугивать, всячески ограничивать там, где и так было ни вдохнуть, ни выдохнуть.
На самом деле отсутствие логики в моменте не исключает ее наличия в периоде. Вот наступает у нас очередная электоральная кампания, которая должна закончиться предсказуемой убедительной победой сторонников стабильной и процветающей Беларуси. Но с самого начала кампания пошла по странному сценарию, в середине которого состоялась элегантная победа, а ей ведь все должно было закончиться.
Итак, все начинается с задержания потенциальных кандидатов, потом — кандидатов в кандидаты, потом — адвокатов потенциальных кандидатов, потом — близких и просто лояльных всем вышеперечисленным.
Дальше больше. Любое несогласие моментально объявляется подрывной деятельностью, при этом власть безуспешно пытается привлечь на свою сторону закон и арифметику. Изощренное развлечение последних дней — чтение сводок МВД о том, сколько несогласных белорусов продолжает портить жизнь подавляющему большинству.
«Общее количество участников 10 протестных акций, которые прошли на территории 6 населенных пунктов страны, составило около 300 человек, —
В нынешних реалиях безопаснее верить МВД, а не своим глазам, так что не будем спорить. Хотя вот у и.о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, на днях
Зачем власти этот арифметический абсурд? Примерно за тем, зачем она упорно выдавливает из правового поля всех, кого считает нелояльным себе. К примеру, небезызвестный портал TUT.BY. Мининформ не просто
Основания иска — начиная с 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения. Претензии от ведомства пришли по материалам «В семь раз больше избирателей и «тайные» протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в «Гарри Поттере» нет призывов к свержению власти». Претензии местами более чем спорные, и оспаривать их в суде мы готовимся, хотя последние процессы показывают, что правосудие «на основе состязательности и равенства сторон в процессе» — миф, первым рухнувший в процессе расползания Беларуси как социального государства.
Но пресса, очевидно, виновна. В этом уверены и силовики, и премьер-министр Роман Головченко,
При этом действующее «избирательное право» позволяет что-то считать фейком, а что-то — эмоциональной публицистикой. Вот такой яркий публицист Григорий Азаренок с телеканала СТВ совершенно серьезно
Но не принесет. И диалога не будет. И его обещания — ложь. И всех влиятельных выбивают из правового поля как раз для того, чтобы начать имитацию диалога с оставшимися. Тогда, когда все оппоненты будут посажены, выдворены из страны, ошельмованы, обсмеяны придворными публицистами. От Бабарико и до Макрона, про которого очень остроумно
Так что диалог — фикция. Задача власти сейчас — тотальная зачистка оппонентов, реальных и потенциальных, и снижение числа протестующих до такого, которое удобно будет игнорировать. Последнее пока затруднительно.
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Задача власти сейчас - тотальная зачистка оппонентов, реальных и потенциальных, и снижение числа протестующих до такого, которое удобно будет игнорировать.
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