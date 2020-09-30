Совмин увеличил Банку развития лимит кредитования экономики

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен - Sputnik. Банку развития снова увеличили лимит кредитования экономики Беларуси в текущем году, соответствующее постановление Совета министров №560 от 29 сентября опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.

В документе говорится, что объем недирективного кредитования увеличивается на 51,09 миллиона рублей до 805,48 миллиона рублей. Дополнительные средства решено выделить на замену тепловых сетей.

Кроме того, 50 миллионов рублей дадут ОАО "Промагролизинг". Эти деньги направят на закупку современной техники и оборудования, чтобы в дальнейшем передать ее в лизинг в рамках реализации указа президента №146 от 2 апреля 2015 года.

В целом лимит кредитования белорусской экономики Банком развития в этом году составит 1,71 миллиарда рублей вместо до этого запланированных 1,66 миллиарда рублей.

Совмин уже не первый раз с начала года увеличивает лимиты кредитования экономики для банка. С января он увеличился на 745,04 миллиона рублей. данное постановление вступило в силу с момента его официального опубликования.

В августе текущего года правительство увеличило Банку развития лимит выпуска облигаций, теперь он составляет 765 миллионов рублей. Лимит выпуска облигаций банком вырос второй раз за год сразу на 240 миллионов рублей.

Напомним, Банк развития Республики Беларусь создан в 2011 году, он занимается финансированием государственных программ. Банк был создан, чтобы повысить эффективность реализации проектов, включенных в госпрограммы, сократить сроки их реализации и окупаемости затрат.

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