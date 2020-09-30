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Совмин увеличил Банку развития лимит кредитования экономики
30.09.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 сен - Sputnik. Банку развития снова увеличили лимит кредитования экономики Беларуси в текущем году, соответствующее постановление Совета министров №560 от 29 сентября опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.
В документе говорится, что объем недирективного кредитования увеличивается на 51,09 миллиона рублей до 805,48 миллиона рублей. Дополнительные средства решено выделить на замену тепловых сетей.
© Sputnik / Александр Кряжев
Кроме того, 50 миллионов рублей дадут ОАО "Промагролизинг". Эти деньги направят на закупку современной техники и оборудования, чтобы в дальнейшем передать ее в лизинг в рамках реализации указа президента №146 от 2 апреля 2015 года.
В целом лимит кредитования белорусской экономики Банком развития в этом году составит 1,71 миллиарда рублей вместо до этого запланированных 1,66 миллиарда рублей.
Совмин уже не первый раз с начала года увеличивает лимиты кредитования экономики для банка. С января он увеличился на 745,04 миллиона рублей. данное постановление вступило в силу с момента его официального опубликования.
В августе текущего года правительство
Напомним, Банк развития Республики Беларусь создан в 2011 году, он занимается финансированием государственных программ. Банк был создан, чтобы повысить эффективность реализации проектов, включенных в госпрограммы, сократить сроки их реализации и окупаемости затрат.
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В конце августа правительство второй раз за год увеличило Банку развития лимит выпуска облигаций, теперь он составляет 765 миллионов рублей.
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