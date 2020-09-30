Цены на газ пошли в рост. Беларусь уже не так настойчиво требует от России скидок

Источник материала: Tut.by

Цены на газ в Европе достигли нового максимума с начала года. Это хорошая новость для поставщика в лице «Газпрома», но плохая — для Беларуси. Теперь белорусским властям не с руки кивать на Запад и требовать от российской газовой монополии моментального снижения цен на газ.



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Спотовые цены на газ в Европе показали новый максимум с начала года, достигнув на голландском хабе TTF 150 долларов за тысячу кубометров. С исторического минимума в 34 долларов за тысячу кубов, который был зафиксирован 21 мая, цена голубого топлива уже выросла в 4,4 раза, отмечает « Финмаркет ».

Впрочем, цены на газ растут по всему миру. На рынке Азии стоимость голубого топлива достигла 180 долларов за тысячу кубометров. На американском Henry Hub цены выросли до 100 долларов за тысячу кубометров. Это хоть и несколько ниже европейских, но разница в цене не способна покрыть расходы на сжижение и перевозку до Европы, обращают внимание эксперты.

В апреле, когда цены на газ на европейском рынке существенно снизились на фоне пандемии и падения нефтяных котировок, Минск стал требовать от «Газпрома» пересмотра контракта, который был подписан 14 февраля текущего года. Тогда цена на газ была сохранена на уровне 2019 года — 127 долларов за тысячу кубометров.

29 мая глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова начать переговоры с Беларусью по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения Минском долга за поставленный газ, который уже достиг 328 млн долларов. В ответ Минэнерго Беларуси утверждало, что Минск не имел задолженности за импортируемый газ, но имелись разногласия между субъектами хозяйствования по определению стоимости поставляемого газа с учетом его калорийности.

20 сентября стало известно, что Минск за счет кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед «Газпромом».

29 сентября посол Беларуси в России Владимир Семашко выразил надежду, что руководители двух стран продвинулись в разрешении вопроса цены на газ для Минска в 2021 году, передает ТАСС .

— Я встречался 11 [сентября] с [Алексеем] Миллером в Санкт-Петербурге, мы продвинулись в понимании, о нюансах не буду говорить, — сказал посол. — Плодотворно поработали, поговорили, нашли в главных вопросах консенсус. Это будет поэтапное движение, скорее всего, какой-то шаг [по снижению цены] будет уже с 1 января 2021 года. Рынок [общий в Союзном государстве], думаю, уже можно создать с 1 января 2022 года.