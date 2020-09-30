Регулирование цен на гречневую крупу продлят в Беларуси до конца 2020 года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен – Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 29 сентября согласовала продление срока государственного регулирования цен на гречневую крупу в Беларуси до 31 декабря 2020 года, об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Для сдерживания роста цен на социально значимый товар в Беларуси на 90 дней (с 1 ноября 2019 года по 29 января 2020 года) было введено временное государственное регулирование цен на гречневую крупу путем ограничения уровня предельной максимальной торговой надбавки до 25% от стоимости товара.

Отмечается, что введение государственного ценового регулирования было обусловлено сокращением валового сбора гречихи в Российской Федерации и, как следствие, ростом цен на гречневую крупу.

Ценовое регулирование продлевалось дважды, это уже третий раз. Срок ценового регулирования продлен до 31 декабря 2020 года включительно.

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