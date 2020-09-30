ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Регулирование цен на гречневую крупу продлят в Беларуси до конца 2020 года

30.09.2020 11:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен – Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 29 сентября согласовала продление срока государственного регулирования цен на гречневую крупу в Беларуси до 31 декабря 2020 года, об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

© Sputnik / Виктор Толочко
МАРТ продолжит регулировать цены на социально значимые товары до конца года

Для сдерживания роста цен на социально значимый товар в Беларуси на 90 дней (с 1 ноября 2019 года по 29 января 2020 года) было введено временное государственное регулирование цен на гречневую крупу путем ограничения уровня предельной максимальной торговой надбавки до 25% от стоимости товара.

Отмечается, что введение государственного ценового регулирования было обусловлено сокращением валового сбора гречихи в Российской Федерации и, как следствие, ростом цен на гречневую крупу.

Ценовое регулирование продлевалось дважды, это уже третий раз. Срок ценового регулирования продлен до 31 декабря 2020 года включительно.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Введение государственного ценового регулирования было обусловлено сокращением валового сбора гречихи в Российской Федерации и, как следствие, ростом цен на...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Российские исследователи: причина белорусских протестов - недостаточная интеграция с Россией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика