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Тихановская назначила своих представителей по правам человека, международным делам и экономике

30.09.2020 11:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, находящаяся сейчас в Вильнюсе, назначила Гарри Погоняйло своим представителем по правам человека, а Алеся Алехновича — представителем по экономическим вопросам, сообщил Телеграм-канал «Пул Первой».


Фото: Светлана Тихановская / Instagram

«Режим Александра Лукашенко не только нелегитимен, он больше не справляется со своими задачами. Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна все больше погружается в кризис. Поэтому, чтобы обеспечить проведение новых выборов, я продолжаю свою работу по объединению всех демократических сил беларусского общества», — заявила Светлана Тихановская.

Гарри Погоняйло — известный беларусский юрист и правозащитник, который был адвокатом по многим делам о правах человека в Беларуси, включая дела Павла Шеремета, Дмитрия Завадского и других. Более 20 лет он является заместителем председателя Белорусского Хельсинкского комитета.


Фото: Facebook Гарри Погоняйло

Алесь Алехнович — вице-президент Аналитического центра CASE-Belarus, который занимается изучением экономики, а также разработкой экономических реформ для Беларуси.

Кроме того, на встрече Тихановской с президентом Франции присутствовал и Франак Вечерко — советник Тихановской по международным вопросам. Вечерко — политический активист, экс-лидер ««Моладзі БНФ», белорусский журналист.


Франак Вечерко — слева от Тихановской. Фото: t.me/pulpervoi

Как пояснила TUT.BY пресс-секретарь экс-кандидата Анна Красулина, позже планируется опубликовать дополнительную информацию по команде Тихановской.

 
 
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Экс-кандидат в президенты Беларуси заявила, что собирает команду для объединения всех демократических сил белорусского общества.
 
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