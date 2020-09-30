|
Российские исследователи: причина белорусских протестов - недостаточная интеграция с Россией
30.09.2020 11:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Эксперты СОНАР выдвинули гипотезу, что причина белорусского протестного резонанса в этом году — отсутствие значимых результатов интеграции Беларуси, пишет
Рука Запада
«Рука Запада. НКО в Беларуси и поствыборный политический кризис». Так называется новая
Исследование, как следует из названия, практически полностью посвящено «руке Запада», которая, финансируя белорусские НКО, спровоцировала политический кризис в Беларуси.
Что касается доказательств западного влияния на протесты, то тут приводится веский аргумент — заявления об этом Александра Лукашенко.
Хотя протестующие говорят, что основными причинами их выхода на улицы являются фальсификация выборов и насилие над людьми, об этом в исследовании не упоминается, кроме фразы о «не всегда верных действиях белорусских силовиков».
При этом львиная доля работы посвящена финансированию белорусских некоммерческих организаций со стороны Запада. Казалось бы, вот и все, заговор раскрыт, виновные найдены. Но российские эксперты пошли дальше и глубже.
Интеграционный тупик
«Свою гипотезу рискнем выдвинуть мы. Вполне возможно, что причина протестного резонанса в этом году — отсутствие значимых результатов интеграции Беларуси», — пишут авторы исследования.
Они, разумеется, не считают, что те, кто протестует сегодня против Александра Лукашенко, одновременно являются сторонниками союзной интеграции. Как поясняют российские эксперты, речь идет о том, что Беларусь как бы зависла в геополитическом вакууме между евроатлантическим и евразийским пространством.
«До тех пор, пока Лукашенко опирался на широкую поддержку избирателей и декларировал четкий внешнеполитический курс на союзные России интеграционные объединения, оппозиция и ее покровители осознавали бесперспективность попыток взять власть. Такую возможность они почувствовали только в этом году, а уверенность в своих силах им, как ни странно, придали сам Лукашенко и его пресловутая политика многовекторности.
Глупо отрицать, что НКО работали и будут работать по белорусскому направлению. Чтобы эффективно противостоять этой работе, нужно идти по пути РФ и принимать законы, ставящие ориентированные на третьи страны НКО в жесткие рамки. Однако точно так же сложно отрицать, что работа третьего сектора в 2016—2020 гг. была лишь половиной их успеха, тогда как успехи союзной интеграции могли эту работу полностью обесценить», — говорится в работе СОНАР.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты СОНАР выдвинули гипотезу, что причина белорусского протестного резонанса в этом году - отсутствие значимых результатов интеграции Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)