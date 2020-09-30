Российские исследователи: причина белорусских протестов - недостаточная интеграция с Россией

Источник материала: Tut.by

Эксперты СОНАР выдвинули гипотезу, что причина белорусского протестного резонанса в этом году — отсутствие значимых результатов интеграции Беларуси, пишет Thinktanks.by .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Рука Запада

«Рука Запада. НКО в Беларуси и поствыборный политический кризис». Так называется новая работа , подготовленная Научно-исследовательским центром проблем интеграции стран — участниц Евразийского экономического союза «Союзный нарратив 2050» (СОНАР-2050).

Исследование, как следует из названия, практически полностью посвящено «руке Запада», которая, финансируя белорусские НКО, спровоцировала политический кризис в Беларуси.

Что касается доказательств западного влияния на протесты, то тут приводится веский аргумент — заявления об этом Александра Лукашенко.

Хотя протестующие говорят, что основными причинами их выхода на улицы являются фальсификация выборов и насилие над людьми, об этом в исследовании не упоминается, кроме фразы о «не всегда верных действиях белорусских силовиков».

При этом львиная доля работы посвящена финансированию белорусских некоммерческих организаций со стороны Запада. Казалось бы, вот и все, заговор раскрыт, виновные найдены. Но российские эксперты пошли дальше и глубже.

Интеграционный тупик

«Свою гипотезу рискнем выдвинуть мы. Вполне возможно, что причина протестного резонанса в этом году — отсутствие значимых результатов интеграции Беларуси», — пишут авторы исследования.

Они, разумеется, не считают, что те, кто протестует сегодня против Александра Лукашенко, одновременно являются сторонниками союзной интеграции. Как поясняют российские эксперты, речь идет о том, что Беларусь как бы зависла в геополитическом вакууме между евроатлантическим и евразийским пространством.

«До тех пор, пока Лукашенко опирался на широкую поддержку избирателей и декларировал четкий внешнеполитический курс на союзные России интеграционные объединения, оппозиция и ее покровители осознавали бесперспективность попыток взять власть. Такую возможность они почувствовали только в этом году, а уверенность в своих силах им, как ни странно, придали сам Лукашенко и его пресловутая политика многовекторности.

Глупо отрицать, что НКО работали и будут работать по белорусскому направлению. Чтобы эффективно противостоять этой работе, нужно идти по пути РФ и принимать законы, ставящие ориентированные на третьи страны НКО в жесткие рамки. Однако точно так же сложно отрицать, что работа третьего сектора в 2016—2020 гг. была лишь половиной их успеха, тогда как успехи союзной интеграции могли эту работу полностью обесценить», — говорится в работе СОНАР.