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Брянская область заинтересована в белорусских калийных удобрениях

30.09.2020 12:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен – Sputnik. На встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко было озвучено предложение о создании площадки для торговли белорусскими калийными удобрениями в российском регионе, сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз по итогам переговоров с главой белорусского государства, передает корреспондент Sputnik.

© Sputnik / Виктор Толочко
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По его словам, в российском регионе развивается сельское хозяйство, с каждым годом вносится все больше минеральных удобрений.

"Наши соседи – это Курск, Орел, Воронеж. Все мы испытываем сегодня проблему с поставками минеральных удобрений, калийных удобрений", - констатировал он.

Богомаз обратил внимание, что сейчас удобрения производятся на территории соседней Гомельской области, "там строится новая шахта". Поэтому было предложено создать площадку в Брянской области.

"Это очень короткая логистика и обеспечение удобрениями Центрального федерального округа России. Плюс – это увеличение товарооборота. Плюс создание совместной базы по внедрению современных технологий в сельском хозяйстве", - рассказал глава российского региона.

По его мнению, это позволит проводить обмен опытом между учеными двух стран и создать площадку в Брянской области – совместное предприятие в аграрной сфере.

Отвечая на уточняющий вопрос корреспондента Sputnik, что подразумевается под совместной площадкой для удобрений, Александр Богомаз сказал, что это "совместный торговый дом".

"Он будет продавать (удобрения) на территории Брянской области и ближайшие регионы", - подытожил глава российского региона.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский регион хотел бы создать на собственной территории совместный с белорусской стороной торговый дом, чтобы реализовывать минеральные удобрения в...
 
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