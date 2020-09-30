«Белоруснефть» пытается выгодно продать свою нефть в Германию или Польшу в 2021 году

Источник материала: Tut.by

Госкомпания «Белоруснефть» объявила конкурс на поставку в следующем году 1,66 млн тонн нефти по магистральному трубопроводу «Дружба» в Польшу или Германию. Об этом сообщает ценовое агентство Argus .



Фото: пресс-служба «Белоруснефти»

Прием заявок на участие в тендере завершится 30 сентября. Дата подведения итогов конкурса не определена: участники рынка не исключают, что «Белоруснефть» может провести второй раунд.

Госкомпания оставляет за собой право утвердить победителю торгов 50−100% предложенного объема с возможностью увеличить или уменьшить поставки на 10% относительно базового уровня.

Согласно тендерной документации, «Белоруснефть» планирует заключить контракт в долларах США, а валютой оплаты указала евро. Для перевода долларов в евро белорусская компания предлагает использовать курс, публикуемый агентством Bloomberg.

Согласно данным Белстата, в 2019 году продажа 1,66 млн тонн нефти в Германию принесла Беларуси 726 млн долларов. Покупателем добытых «Белоруснефтью» углеводородов стало торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading, направляющее сырье на свой НПЗ PCK Raffinerie GmbH в Германии.

В январе 2020 года «Белоруснефть» приостановила экспорт добываемой в стране нефти, чтобы загрузить испытывавшие дефицит сырья НПЗ. Добываемые в месяц 130−140 тыс. тонн белорусской нефти служили небольшим подспорьем для заводов на фоне ценовых разногласий с Россией. «Белоруснефть» возобновила экспорт нефти в апреле 2020 года.

Беларусь закупает российское сырье для переработки на своих заводах, а практически всю добываемую нефть отправляет на экспорт. «Это выгодно государству, потому что вся экспортная пошлина поступает в бюджет. Во-вторых, это валютная выручка, которая положительно влияет на торговый баланс страны», — пояснял в 2017 году в интервью TUT.BY зампред «Белоруснефти» Сергей Каморников.

По экспертным оценкам, при нынешнем объеме добычи в 1,6−1,7 млн тонн в год разведанных и подтвержденных запасов собственной нефти Беларуси хватит на 30 лет. То есть речь идет примерно о 50 млн тонн нефти.