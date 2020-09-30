Обновленные курсы валют: доллар и евро подешевели в последний день сентября

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен ― Sputnik. Доллар и евро подешевели по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду.

В начале недели рубль два дня подряд терял свои позиции по отношению к доллару и евро после недельного укрепления. В среду ситуация изменилась, и белорусская валюта вновь начала наверстывать упущенное, немного ослабнув только к российскому рублю.

По результатам торгов в последний день сентября Нацбанк установил следующие курсы валют:

1 доллар ― 2,6236 рубля,

1 евро ― 3,0727 рубля,

100 российских рублей ― 3,3343 белорусского рубля.

По сравнению со вчерашним курсом, доллар подешевел на 0,63% или 0,0167 рубля, евро упал на 0,36% или 0,0112 рубля. При этом российская валюта подорожала по итогам торгов в среду на 0,58% или 0,0194 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.