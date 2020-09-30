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Внешний долг Беларуси продолжает увеличиваться
30.09.2020 13:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 сен – Sputnik. Внешний государственный долг по состоянию на 1 сентября составил 17,7 миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе министерства финансов республики.
© Sputnik Алеся Шершнева
При этом с начала 2020 году внешняя задолженность Беларуси увеличилась на 0,6 миллиарда долларов, учитывая курсовые разницы, или на 3,6%.
В свою очередь
За первые восемь месяцев этого года было привлечено внешних государственных займов на общую сумму в 1,9 миллиарда долларов. Причем погасить внешних долгов удалось только на сумму равную 1,17 миллиарда долларов. Внутренний госдолг увеличился на 1,8 миллиарда рублей или на 20,6% до отметки в 10,6 миллиарда рублей.
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За первые восемь месяцев государственный долг республики вырос почти на 30% или на 13 миллиардов рублей до отметки в 57,8 миллиарда рублей.
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