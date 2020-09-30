Белорусскому бизнесу предлагают интернет для офиса и безлимитную корпоративную связь

В МТС стартовала акция для корпоративных клиентов «Конвергент для бизнеса». Пользователи услуг фиксированного интернета линейки «Бизнес Коннект» могут на специальных условиях подключиться на тариф «Бизнес Unlim 2.0» с безлимитом мобильногоинтернета и минут во все сети страны. Абонентская плата на тарифе составит 5 рублей вместо 19,5 рубля в месяц.

В рамках акции абоненты могут подключить на специальных условиях до 16-ти SIM-карт с тарифным планом «Бизнес Unlim 2.0». Также для участников акции на тарифе будет увеличена скорость передачи данных с 512 кбит/с до 2 Мбит/с — без дополнительной платы.

Предложение доступно как действующим, так и новым абонентам линейки «Бизнес Коннект».