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Белорусскому бизнесу предлагают интернет для офиса и безлимитную корпоративную связь
30.09.2020 14:01 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В МТС стартовала акция для корпоративных клиентов «Конвергент для бизнеса». Пользователи услуг фиксированного интернета линейки «Бизнес Коннект» могут на специальных условиях подключиться на тариф «Бизнес Unlim 2.0» с безлимитом мобильногоинтернета и минут во все сети страны. Абонентская плата на тарифе составит 5 рублей вместо 19,5 рубля в месяц.
В рамках акции абоненты могут подключить на специальных условиях до 16-ти SIM-карт с тарифным планом «Бизнес Unlim 2.0». Также для участников акции на тарифе будет увеличена скорость передачи данных с 512 кбит/с до 2 Мбит/с — без дополнительной платы.
Предложение доступно как действующим, так и новым абонентам линейки «Бизнес Коннект».
Скидки по акции «Конвергент для бизнеса» будут действовать, пока клиент пользуется услугами фиксированного интернета «Бизнес Коннект».
Присоединиться к акции «Конвергент для бизнеса» можно по 31 декабря 2020 г.
Подробнее об услугах «Бизнес Коннект» можно узнать
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В МТС стартовала акция для корпоративных клиентов «Конвергент для бизнеса». Пользователи услуг фиксированного интернета линейки «Бизнес Коннект» могут на...
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