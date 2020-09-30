Госдолг Беларуси с начала года вырос на 29,1%

Источник материала: Tut.by

Государственный долг Беларуси на 1 сентября 2020 года составил 57,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 13 млрд рублей, или на 29,1%, сообщает Минфин .



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Внешний госдолг по состоянию на 1 сентября 2020 года составил 17,7 млрд долларов, увеличившись с начала года на 0,6 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 3,6%.

В январе-августе 2020 года привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 1,921 млрд долларов:

1391,5 млн долларов — облигации, размещенные на внешних рынках;

429,2 млн долларов — правительства и банков России;

56,2 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая;

38,1 млн долларов — Международного банка реконструкции и развития;

6,2 млн долларов — ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга по итогам восьсеми месяцев составило 1 165,6 млн долларов:

533,3 млн долларов — правительству и банкам России;

387,1 млн долларов — банкам Китая;

176,6 млн долларов — ЕФСР;

66,6 млн долларов — МБРР;

1,3 млн долларов — ЕБРР и СИБ;

0,7 млн долларов — Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 сентября 2020 года составил 10,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,8 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 20,6%.

В январе-августе размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 294,1 млн долларов и 200 млн рублей. Погашено валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 466,4 млн долларов и 161,2 млн рублей.

Напомним, в 2020 году расходы на погашение госдолга составят 5,977 млрд рублей, в том числе внешнего государственного долга — 3,741 млрд рублей, внутреннего — 2,236 млрд рублей. При этом в валюте придется погасить 2,586 млрд долларов, или 97,1% от общего объема. Ситуацию осложняет девальвация рубля на 26,6% к доллару с начала года — в августе рубль несколько раз подряд обновлял исторические минимумы.

Уже традиционно большую часть суммы планируется рефинансировать. Для этого в 2020 году предполагается осуществить несвязанные заимствования на общую сумму 1,950 млрд долларов (4,377 млрд рублей) за счет размещения гособлигаций на внешних (1,350 млрд долларов) и внутреннем (600 млн долларов) рынках.

Но дальнейшие возможности рефинансирования через заимствования на открытом рынке остаются под вопросом из-за политической нестабильности, кроме обещанного Путиным кредита России и ЕФСР в общей сложности на 1,5 млрд долларов в эквиваленте.