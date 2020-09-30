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Госдолг Беларуси с начала года вырос на 29%

30.09.2020 15:05 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство финансов опубликовало последнюю актуальную информацию по государственному долгу Беларуси. Согласно официальным данным, с начала года значительно выросли и внешний, и внутренний долги страны.

Государственный долг Республики Беларусь на 1 сентября 2020 года составил 57,8 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 13,0 млрд рублей, или на 29,1%.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2020 года составил 17,7 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 0,6 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 3,6%.

В январе-августе Беларусь привлекла кредитов на сумму в 1,9 млрд долларов, из которых 1,3 млрд пришлось на облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; 429,2 млн было получено от РФ;  56,2 млн. долларов от Китая; 38,1 млн от МБРР; 6,2 млн от ЕБРР и СИБ.

На погашение внешнего госдолга в январе-августе было потрачено более 1,1 млрд долларов. Больше всего ушло на погашение долгов перед Россией - 533,3 млн, еще 387,1 млн было выплачено банкам Китая; 176,6 млн долларов – ЕФСР (то есть - снова РФ); 66,6 млн долларов – МБРР; 1,3 млн – ЕБРР и СИБ; 0,7 млн долларов – Товарно-кредитная корпорация США.

По информации Минфина, внутренний госдолг по состоянию на 1 сентября 2020 года составил 10,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,8 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 20,6%. 

«В январе-августе 2020 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 294,1 млн долларов США и 200,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 466,4 млн долларов и 161,2 млн рублей», - пишет Минфин. В августе ведомство также сообщало о росте госдолга.

28 августа Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о рефинансировании $1 млрд долга Беларуси.

 

 
 
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Министерство финансов опубликовало последнюю актуальную информацию по государственному долгу Беларуси. Согласно официальным данным, с начала года значительно...
 
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