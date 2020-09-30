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«Все так же улыбается и уверен в победе». Защита Бабарико обжаловала продление срока содержания под стражей
30.09.2020 15:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Адвокаты Виктора Бабарико обжаловали продление срока содержания под стражей. Жалоба накануне направлена через КГБ, по закону в течение трех дней ее должны перенаправить в суд, рассмотреть — на следующей неделе, рассказали TUT.BY адвокаты Дмитрий Лаевский и Александр Пыльченко.
Виктор Бабарико был задержан 18 июня. 21 сентября сроки расследования «дела Белгазпромбанка» были продлены, практически всем фигурантам дела, в том числе Бабарико, оставили прежнюю меру пресечения — содержание под стражей. Первоначально срок содержания под стражей — до 2 месяцев, однако срок этот может продлеваться прокурорами. Продление срока содержания под стражей свыше шести месяцев допускается в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких или особо тяжких преступлений. Предельный срок — 18 месяцев (ст. 127 УПК).
Адвокаты считают, что нет никаких оснований продлевать срок содержания Виктора Бабарико под стражей. Лаевский и Пыльченко объясняют: при продлении срока содержания под стражей закон устанавливает такую особенность — срок заключения под стражу может продлеваться только «при отсутствии оснований для применения в отношении обвиняемого иной меры пресечения». То есть для продления срока содержания обвиняемого под стражей следователь должен изложить и доказать, что есть конкретные обстоятельства, препятствующие применить иную меру.
— Ранее мы ставили вопрос о замене заключения под стражу на иные меры — как на домашний арест, так и на личное поручительство. Обе эти альтернативные меры сейчас можно исполнить: дом есть, поручители есть. Домашний арест вообще в законе трактуется как мера, которая равнозначна по порядку и основаниям применения заключению под стражу. И вот теперь, при продлении срока содержания под стражей, орган следствия должен был обосновать конкретными фактами и доказательствами невозможность применения таких альтернативных мер. Но обоснований мы не видим. Следовательно, не подтверждено главное условие продления срока содержания под стражей, — говорят адвокаты.
Сторона защиты отмечает также, что «тяжесть обвинения» или величина наказания, прописанная в статьях Уголовного кодекса, — ничего из этого не является основаниями для заключения под стражу.
— Кроме случаев некоторых преступлений, но таковые в обвинении Виктору Бабарико не предъявлены, поэтому неактуально обсуждать. Основания, которыми может обосновываться как первичное решение о заключении под стражу, так и продление срока содержания под стражей, предусмотрены в ст. 117 УПК. Об этом говорится в п. 5 постановления пленума Верховного суда № 12 от 23.12.2010. Что является таким основанием? Подтвержденные доказательствами конкретные обстоятельства о том, что обвиняемый может скрыться, не явиться по вызову, помешать расследованию, совершить преступление. То есть переписать статью из УПК в постановление — не годится, нужно приводить факты и доказательства. Есть такие факты? Их нет и нам не предъявлено, — говорят адвокаты и указывают на то, что, напротив, в июне после обысков в банке и арестов сотрудников Виктор Бабарико оставался в Минске и готов был явиться на допрос по первому вызову, никуда уезжать не собирался. Поэтому законных оснований для заключения адвокаты не видят.
— Предъявленное обвинение нарушает право на защиту: из него не ясно, какие конкретно действия обвиняемого якобы образуют преступления. Такое обвинение нарушает право на защиту. Значит, и заключение под стражу при таком обвинении сопряжено с нарушением права на защиту. По закону суд при проверке решения о заключении под стражу и проверке продления его срока обязаны оценивать нарушение права на защиту. Этим все не исчерпывается. Но даже сказанное свидетельствует, что оснований для продления срока содержания под стражей нет и эта мера пресечения подлежит замене. Поэтому мы ждем суда. И, кстати, будем ходатайствовать о том, чтобы было обеспечено участие Виктора Дмитриевича в заседании — хотя бы по видеосвязи, — говорят Лаевский и Пыльченко.
Адвокаты посетили Виктора Бабарико в СИЗО КГБ. По их словам, экс-претендент в президенты находится в обстановке информационной изоляции: по состоянию на 25 сентября в течение десяти дней ему не передано ни одно письмо даже от близких людей, хотя защите достоверно известно о том, что такие письма отправлены. Вчера, 29 сентября, ему передали 1 письмо, на конверте был штамп "21 сентября", хотя по законодательству письма должны передаваться в трехдневный срок со дня поступления.
— Вся эта ситуация говорит о том, что право Виктора Дмитриевича на ведение переписки не реализуется. Сегодня защитой подано заявление начальнику СИЗО по данному вопросу. Вообще, эта информационная изоляция и очередной внезапный перевод в новую камеру странным образом совпали по времени с обжалованием защитой разных действий следствия. Нельзя сказать, что Виктора Дмитриевича это угнетает, он все так же улыбается и уверен в победе, — рассказали адвокаты.
«Дело Белгазпромбанка»
Виктора Бабарико задержали по так называемому делу Белгазпромбанка 18 июня. Вместе с экс-банкиром был задержан его сын Эдуард. Глава КГК Иван Тертель сообщил, что Виктор Бабарико «
По мнению главы КГК, «за деятельностью Бабарико стояли
19 июня генпрокурор Беларуси Александр Конюк
20 июня, как сообщили адвокаты, Виктору Бабарико
В начале июля стало известно, что Виктор Бабарико
24 июля обвинение Виктору Бабарико
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«Все так же улыбается и уверен в победе». Защита Бабарико обжаловала продление срока содержания под стражей
Адвокаты Виктора Бабарико обжаловали продление срока содержания под стражей. Жалоба накануне направлена через КГБ, по закону в течение трех дней ее должны...
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