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Украина будет официально называть Александра Лукашенко без указания должности

30.09.2020 16:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал несколько заявлений по поводу ситуации в Беларуси и взаимоотношений двух стран. Комментарии главы МИД страны-соседки приводит РБК-Украина.


Фото: Reuters

По словам Дмитрия Кулебы, украинская сторона изучит решение о введении санкций в отношении Беларуси, когда оно будет принято Евросоюзом, однако на первом плане в этом вопросе будут оставаться украинские интересы.

— Когда ЕС решит вводить санкции против Беларуси, мы будем внимательно изучать это решение. Пока его нет. Для нас важны национальные интересы Украины, политические и экономические, — сказал глава украинского МИД.

По словам министра, Украина могла бы стать потенциальным нейтральным медиатором и содействовать преодолению политического кризиса в Беларуси, однако «Александр Лукашенко поставил все на удушающие объятия Владимира Путина». Что касается ситуации в Беларуси, то Кулеба напомнил, что Украина остается на стороне белорусского народа.

— Если коротко, то Лукашенко уже, а оппозиции еще не хватает легитимности. Когда встал вопрос, с кем Украина — с несколькими сотнями приглашенных на так называемую «инаугурацию» или с миллионами с другой стороны закрытой двери, выбор был очевиден. Украина с миллионами тех, кого не позвали на это торжественное действо за закрытыми дверями, — сказал Кулеба.

Министр иностранных дел Украины заявил, что официальные контакты двух стран поставлены на паузу, в данный момент сохраняются только рабочие дипломатические каналы между МИД. Также Кулеба пояснил, что Украина больше не будет именовать Александра Лукашенко с указанием должности «президент», так как не считает законным его пребывание на этом посту. Теперь в официальных документах и заявлениях будут использоваться только его имя и фамилия.

— Если вы спрашиваете об официальной позиции, то официальная позиция — это Александр Лукашенко, — заявил Дмитрий Кулеба.

 
 
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал несколько заявлений по поводу ситуации в Беларуси и взаимоотношений двух стран.
 
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