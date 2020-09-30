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Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть
30.09.2020 17:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 сен – Sputnik. Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты с 1 октября, говорится в сообщении, опубликованном на Национальном правовом портале.
Согласно решению Совета министров, ставка экспортной пошлины составит:
Месяцем ранее постановлением правительства Беларуси ставки вывозных пошлин на черное золото и нефтепродукты, наоборот, повышались.
Ранее стало известно, что за семь месяцев в белорусский бюджет поступило чуть более 13% от годового плана по вывозным таможенным пошлинам на нефть и нефтепродукты.
"Фактические потери казны, связанные со снижением нефтепереработки и приостановлением экспорта белорусской нефти, за этот период составили более 400 миллионов рублей", – такую цифру назвала замминистра финансов Елена Печень в интервью журналу "Финансы. Учет. Аудит".
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В бюджет республики за семь месяцев текущего года поступило чуть более 13% от годового плана по вывозным таможенным пошлинам на нефть и нефтепродукты.
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