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Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть

30.09.2020 17:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен – Sputnik. Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты с 1 октября, говорится в сообщении, опубликованном на Национальном правовом портале.

Согласно решению Совета министров, ставка экспортной пошлины составит:

  • на сырую нефть – $45,4 за 1 т (ранее – $47,5);
  • на прямогонный бензин – $24,9 за 1 т (ранее – $26,1);
  • на товарные бензины – $13,6 за 1 т (ранее – $14,2);
  • на легкие, средние дистилляты – $13,6 за 1 т (ранее – $14,2);
  • на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – $13,6 за 1 т (ранее – $14,2).

Месяцем ранее постановлением правительства Беларуси ставки вывозных пошлин на черное золото и нефтепродукты, наоборот, повышались.

Ранее стало известно, что за семь месяцев в белорусский бюджет поступило чуть более 13% от годового плана по вывозным таможенным пошлинам на нефть и нефтепродукты.

"Фактические потери казны, связанные со снижением нефтепереработки и приостановлением экспорта белорусской нефти, за этот период составили более 400 миллионов рублей", – такую цифру назвала замминистра финансов Елена Печень в интервью журналу "Финансы. Учет. Аудит".

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Теги: Минск
 
 
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В бюджет республики за семь месяцев текущего года поступило чуть более 13% от годового плана по вывозным таможенным пошлинам на нефть и нефтепродукты.
 
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