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Банк развития Беларуси помог Зимбабве купить белорусскую сельхозтехнику на 51 млн долларов
30.09.2020 20:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Зимбабве закупило белорусскую сельскохозяйственную технику на 51 млн долларов. Об этом сообщил президент этой африканской страны Эммерсон Мнангагва.
— Я рад объявить сегодня, что мы инвестировали 51 миллион долларов в более 800 единиц сельскохозяйственной техники. Эти инвестиции помогут оживить нашу сельскохозяйственную промышленность, — написал в
Два года назад правительства Беларуси и Зимбабве достигли соглашения о поставках в африканскую страну сельскохозяйственной техники на 58 млн долларов. В Зимбабве уже доставлены 100 тракторов, 20 зерноуборочных комбайнов, 52 сеялки, пять тягачей и пять полуприцепов белорусского производства. К концу текущего года морем прибудут еще 370 тракторов, 20 комбайнов и 138 сеялок.
Финансирование проекта осуществляют Банк развития Беларуси и Банк торговли и развития Восточной и Южной Африки (TDB). В 2018 году панафриканскому банку была открыта кредитная линия на сумму 70 млн долларов для финансирования поставок белорусской техники в страны Африки.
— В результате тесного и плодотворного взаимодействия с нашими коллегами из TDB в Зимбабве профинансированы поставки более 350 тракторов МТЗ, 120 сеялок Лидагропроммаш, 20 комбайнов Гомсельмаш, а также грузовой техники МАЗ. Подобные проекты прорабатываются с партнерами из Танзании, Кении, Анголы и других африканских государств, —
По информации издания
Сегодня же в столице Зимбабве Хараре также распахнул двери центр по обслуживанию поставляемой из Беларуси сельскохозяйственной техники. На торжественной церемонии открытия Эммерсон Мнангагва объявил о запуске совместной с Беларусью правительственной программы по механизации аграрного сектора африканской страны.
— Аграрный сектор наряду с горнодобычей является ключевым для развития Зимбабве. При этом механизация представляет собой магистральный путь развития национального сельского хозяйства, — заявил Мнангагва.
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В Зимбабве уже доставлены 100 тракторов, 20 зерноуборочных комбайнов, 52 сеялки, пять тягачей и пять полуприцепов белорусского производства.
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