Банк развития Беларуси помог Зимбабве купить белорусскую сельхозтехнику на 51 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Зимбабве закупило белорусскую сельскохозяйственную технику на 51 млн долларов. Об этом сообщил президент этой африканской страны Эммерсон Мнангагва.



Куратором проектов Беларуси в Зимбабве является управляющий делами президента Беларуси Виктор Шейман. Но сейчас белорусскую делегацию возглавлял министр промышленности Петр Пархомчик (слева). Его сопровождал почетный консул Зимбабве в Беларуси Александр Зингман (в центре). Этого белорусского бизнесмена зимбабвийские СМИ называли «советником» Шеймана. Фото: twitter.com/edmnangagwa/

— Я рад объявить сегодня, что мы инвестировали 51 миллион долларов в более 800 единиц сельскохозяйственной техники. Эти инвестиции помогут оживить нашу сельскохозяйственную промышленность, — написал в твиттере Мнангагва.

Два года назад правительства Беларуси и Зимбабве достигли соглашения о поставках в африканскую страну сельскохозяйственной техники на 58 млн долларов. В Зимбабве уже доставлены 100 тракторов, 20 зерноуборочных комбайнов, 52 сеялки, пять тягачей и пять полуприцепов белорусского производства. К концу текущего года морем прибудут еще 370 тракторов, 20 комбайнов и 138 сеялок.



Фото: Банк развития Беларуси

Финансирование проекта осуществляют Банк развития Беларуси и Банк торговли и развития Восточной и Южной Африки (TDB). В 2018 году панафриканскому банку была открыта кредитная линия на сумму 70 млн долларов для финансирования поставок белорусской техники в страны Африки.

— В результате тесного и плодотворного взаимодействия с нашими коллегами из TDB в Зимбабве профинансированы поставки более 350 тракторов МТЗ, 120 сеялок Лидагропроммаш, 20 комбайнов Гомсельмаш, а также грузовой техники МАЗ. Подобные проекты прорабатываются с партнерами из Танзании, Кении, Анголы и других африканских государств, — отметил председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич.

По информации издания The Herald , делегации Беларуси и Зимбабве вчера договорились о новой сделке, которая предполагает поставку 3000 тракторов.



Фото: twitter.com/edmnangagwa/

Сегодня же в столице Зимбабве Хараре также распахнул двери центр по обслуживанию поставляемой из Беларуси сельскохозяйственной техники. На торжественной церемонии открытия Эммерсон Мнангагва объявил о запуске совместной с Беларусью правительственной программы по механизации аграрного сектора африканской страны.

— Аграрный сектор наряду с горнодобычей является ключевым для развития Зимбабве. При этом механизация представляет собой магистральный путь развития национального сельского хозяйства, — заявил Мнангагва.



Министра промышленности Петра Пархомчика таким образом охраняли. Фото: МАЗ

Как отмечает ТАСС , сельское хозяйство Зимбабве находится в тяжелом положении после неудачной реформы, в ходе которой с 2000 года были конфискованы земли у 4,5 тыс. белых фермеров. Считавшаяся некогда житницей всей Африки, Зимбабве сейчас пытается восстановить своей сельское хозяйство. В начале текущего года Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила, что 7,7 млн зимбабвийцам, или каждому второму жителю страны грозит голод. В столице страны Хараре в продуктовых магазинах часто вспыхивают драки за те небольшие партии кукурузы и круп, которые время от времени поступают в государственную торговую сеть. Наблюдаются существенные перебои с поставками хлеба в магазины.