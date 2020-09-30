ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как Россия открывает новые рынки для легпрома Беларуси

01.10.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотрудничество с Россией – это хороший вклад в экономику Беларуси. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко 30 сентября на встрече с губернатором Брянской области РФ Александром Богомазом. Причем речь идет даже не о контрактах на 750 млн долларов, которые Беларусь и Россия подписали на прошедшем VII форуме регионов двух стран. Как подчеркнул белорусский лидер, "надо иметь в виду и последующий эффект от этих контрактов".

© Sputnik / Иван Руднев
Как экспорт в Россию помогает возрождать промышленность Беларуси

"Это ведь и работа для людей, заработная плата. Это то, чего нам не хватает в сотрудничестве с другими странами", – сказал Лукашенко.

Другие страны действительно не обеспечивают таких финансовых поступлений, как кооперация с Россией. По данным Национального статистического комитета Беларуси (Белстат), на Россию приходится от 60 до 90% всего белорусского экспорта легкой промышленности – в зависимости от категории товаров. И доля РФ может вырасти еще сильнее, ведь сейчас страны договариваются о новых проектах, включая освоение рынка Китая. Как Россия может вывести белорусский легпром на новый уровень узнаваемости и дохода – в обзоре Sputnik.

Главный рынок сбыта – Россия

29 сентября в Москве делегация белорусского концерна "Беллегпром" встретилась с руководителями крупных российских компаний. Переговоры можно назвать успешными. "Вяземский кожевенный завод", располагающийся в Смоленской области РФ, обсудил с руководством "Беллегпрома" возможность закупок белорусской кожи в качестве сырья. А детский бренд "Gulliver and Co" заявил о готовности отшивать свою продукцию на предприятиях Беларуси.

© Sputnik / Екатерина Лызлова
Слепнев: единая маркировка молочки в ЕАЭС может появиться в 2021 году

Такая практика для Беларуси не нова. Как показывает статистика, белорусская легкая промышленность сильно зависима от российского рынка. К примеру, с января по июль текущего года Беларусь отправила на экспорт женскую трикотажную одежду на общую сумму более 11 млн долларов. 8,7 млн долларов, или почти 78% этой суммы составил экспорт в Россию.

Идентичная ситуация складывается с другими экспортными товарами белорусского легпрома. Из 37,8 млн долларов, которые Беларусь заработала на продаже чулочно-носочных изделий, больше 30 млн, или 80% экспорта обеспечила Россия. Доля РФ в закупках детского текстиля с начала 2020 года составила еще больше – 91%, или 144 тысячи долларов из 158.

Вместе легче получить прибыль

Успешность многих крупных белорусских компаний строится на контрактах с Россией. Бренд женской одежды "Нелва" насчитывает около 120 фирменных магазинов, большая часть из которых базируется в городах РФ. Ведущие косметические бренды "Belita & Vitex" тоже активно развивают фирменную сеть в России. На территории Беларуси работают 10 филиалов компании. А в России – более 30 региональных представительств бренда.

© Sputnik
Успешность многих крупных белорусских компаний строится на контрактах с Россией

Но наибольшую зависимость от российского рынка продемонстрировал лидер обувной промышленности, бренд "Белвест". Дело в том, что в год производитель выпускает около 2 млн пар обуви – и покупают их в основном россияне.

Курс на Поднебесную

Параллельно с развитием российско-белорусских проектов концерн "Беллегпром" стремится выйти на рынок Китая, и в этом начинании Беларусь вновь может поддержать Россия. Во время визита в Москву делегация концерна встретилась с руководством российского экспортного агентства Rusfair Group. Стороны обсудили возможные направления сотрудничества по продаже белорусской детской одежды и домашнего текстиля в Китае.

© Sputnik / Сергей Пушкин
Почему отечественное дорого? Отвечаем на вопросы белорусов к легпрому

С одной стороны, кажется, что легкая промышленность Беларуси выбрала для себя не самый легкий путь дальнейшего развития. Возникает вопрос: насколько логично пытаться продать текстиль стране, занимающей первое место в мире по количеству фабрик? Однако сотрудничество Беларуси с Китаем может оказаться успешным, считает экономист, руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

"Хорошие отношения России, Беларуси и Китая позволяют начать даже поставки белорусской или совместной, российско-белорусской продукции. Данный формат сотрудничества допустим, поскольку Россия и Беларусь приобретают большие объемы китайской продукции. К тому же объем белорусской продукции не представляет никакой угрозы для китайского рынка – она может занять нишу необычных товаров для китайского потребителя", – отмечает эксперт.

По результатам исследования Rusfair Group, 50% покупателей магазина Rusfair, зарегистрированного на крупной китайской торговой онлайн-платформе "Таоbao", –люди до 30 лет, интересующиеся всем новым и нестандартным. Клиенты в данной возрастной категории активно покупают российские товары, а значит, готовы приобрести и белорусскую продукцию. Однако, чтобы белорусские товары стали популярными в Китае, нужно рекламировать их правильно: протестировать вкусы аудитории, учесть культурные особенности при разработке дизайна одежды. Российская сторона как раз предлагает адаптировать белорусскую продукцию к китайскому рынку.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые проекты, рост производства детских товаров и выход потребителей из Китая – таковы планы развития легкой промышленности Беларуси. Во всех трех направлениях...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Банк развития Беларуси помог Зимбабве купить белорусскую сельхозтехнику на 51 млн долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

30.09.2020
Mir24.TV Belarus
01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика