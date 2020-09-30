Как Россия открывает новые рынки для легпрома Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотрудничество с Россией – это хороший вклад в экономику Беларуси. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко 30 сентября на встрече с губернатором Брянской области РФ Александром Богомазом. Причем речь идет даже не о контрактах на 750 млн долларов, которые Беларусь и Россия подписали на прошедшем VII форуме регионов двух стран. Как подчеркнул белорусский лидер, "надо иметь в виду и последующий эффект от этих контрактов".

"Это ведь и работа для людей, заработная плата. Это то, чего нам не хватает в сотрудничестве с другими странами", – сказал Лукашенко.

Другие страны действительно не обеспечивают таких финансовых поступлений, как кооперация с Россией. По данным Национального статистического комитета Беларуси (Белстат), на Россию приходится от 60 до 90% всего белорусского экспорта легкой промышленности – в зависимости от категории товаров. И доля РФ может вырасти еще сильнее, ведь сейчас страны договариваются о новых проектах, включая освоение рынка Китая. Как Россия может вывести белорусский легпром на новый уровень узнаваемости и дохода – в обзоре Sputnik.

Главный рынок сбыта – Россия

29 сентября в Москве делегация белорусского концерна "Беллегпром" встретилась с руководителями крупных российских компаний. Переговоры можно назвать успешными. "Вяземский кожевенный завод", располагающийся в Смоленской области РФ, обсудил с руководством "Беллегпрома" возможность закупок белорусской кожи в качестве сырья. А детский бренд "Gulliver and Co" заявил о готовности отшивать свою продукцию на предприятиях Беларуси.

Такая практика для Беларуси не нова. Как показывает статистика, белорусская легкая промышленность сильно зависима от российского рынка. К примеру, с января по июль текущего года Беларусь отправила на экспорт женскую трикотажную одежду на общую сумму более 11 млн долларов. 8,7 млн долларов, или почти 78% этой суммы составил экспорт в Россию.

Идентичная ситуация складывается с другими экспортными товарами белорусского легпрома. Из 37,8 млн долларов, которые Беларусь заработала на продаже чулочно-носочных изделий, больше 30 млн, или 80% экспорта обеспечила Россия. Доля РФ в закупках детского текстиля с начала 2020 года составила еще больше – 91%, или 144 тысячи долларов из 158.

Вместе легче получить прибыль

Успешность многих крупных белорусских компаний строится на контрактах с Россией. Бренд женской одежды "Нелва" насчитывает около 120 фирменных магазинов, большая часть из которых базируется в городах РФ. Ведущие косметические бренды "Belita & Vitex" тоже активно развивают фирменную сеть в России. На территории Беларуси работают 10 филиалов компании. А в России – более 30 региональных представительств бренда.

© Sputnik Успешность многих крупных белорусских компаний строится на контрактах с Россией

Но наибольшую зависимость от российского рынка продемонстрировал лидер обувной промышленности, бренд "Белвест". Дело в том, что в год производитель выпускает около 2 млн пар обуви – и покупают их в основном россияне.

Курс на Поднебесную

Параллельно с развитием российско-белорусских проектов концерн "Беллегпром" стремится выйти на рынок Китая, и в этом начинании Беларусь вновь может поддержать Россия. Во время визита в Москву делегация концерна встретилась с руководством российского экспортного агентства Rusfair Group. Стороны обсудили возможные направления сотрудничества по продаже белорусской детской одежды и домашнего текстиля в Китае.

С одной стороны, кажется, что легкая промышленность Беларуси выбрала для себя не самый легкий путь дальнейшего развития. Возникает вопрос: насколько логично пытаться продать текстиль стране, занимающей первое место в мире по количеству фабрик? Однако сотрудничество Беларуси с Китаем может оказаться успешным, считает экономист, руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

"Хорошие отношения России, Беларуси и Китая позволяют начать даже поставки белорусской или совместной, российско-белорусской продукции. Данный формат сотрудничества допустим, поскольку Россия и Беларусь приобретают большие объемы китайской продукции. К тому же объем белорусской продукции не представляет никакой угрозы для китайского рынка – она может занять нишу необычных товаров для китайского потребителя", – отмечает эксперт.

По результатам исследования Rusfair Group, 50% покупателей магазина Rusfair, зарегистрированного на крупной китайской торговой онлайн-платформе "Таоbao", –люди до 30 лет, интересующиеся всем новым и нестандартным. Клиенты в данной возрастной категории активно покупают российские товары, а значит, готовы приобрести и белорусскую продукцию. Однако, чтобы белорусские товары стали популярными в Китае, нужно рекламировать их правильно: протестировать вкусы аудитории, учесть культурные особенности при разработке дизайна одежды. Российская сторона как раз предлагает адаптировать белорусскую продукцию к китайскому рынку.