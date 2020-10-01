От $ 520 за “квадрат” с отделкой. Госзастройщик предложил квартиры военным и минским очередникам

Источник материала: realt.by

УКС Центрального района предложил к долевому строительству квартиры в многоквартирных домах в границах квартала №2 пос. Восточный в Минске. 190 квартир предложено военным очередникам, еще 55 – минчанам, состоящим на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Цены в новостройках стартуют от 1373,58 руб. за «квадрат». Проектная декларация опубликована в газете «Минский курьер».

Что строят

Проект предусматривает строительство двух 19-этажных «свечек» серии М111-90 ОАО «МАПИД». Обе новостройки панельные, отличаются количеством квартир. Дом №1 рассчитан на 113 квартир (1-,2-,3-,4-комнтные), 5 на первом этаже и 6 на типовом. В доме №2 будет 132 квартиры (1-,2-,3-комнатные), по 7 на каждом этаже. Квартиры сдаются с внутренней отделкой. Строительство домов стартовало в сентябре 2020 года, предполагаемый срок приемки – февраль 2022 года.

Какие квартиры можно купить

Согласно проектной декларации, 190 квартир в строящихся домах предлагаются в «долевку» военнослужащим Министерства обороны Республики Беларусь, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту военной службы. Из них:

108 квартир в доме №1 по генплану:

37 однокомнатных квартир общей площадью от 44,92 до 45,17 кв.м;

однокомнатных квартир общей площадью от 44,92 до 45,17 кв.м; 38 двухкомнатных квартир общей площадью от 60,32 до 60,57 кв.м;

двухкомнатных квартир общей площадью от 60,32 до 60,57 кв.м; 18 трехкомнатных квартир общей площадью от 77,80 до 78,05 кв.м;

трехкомнатных квартир общей площадью от 77,80 до 78,05 кв.м; 15 четырехкомнатных квартир общей площадью от 106,16 до 106,41 кв.м.

82 квартиры в доме №2 по генплану:

20 однокомнатных квартир общей площадью от 44,92 до 45,17 кв.м;

однокомнатных квартир общей площадью от 44,92 до 45,17 кв.м; 47 двухкомнатных квартир общей площадью от 60,32 до 60,57 кв.м;

двухкомнатных квартир общей площадью от 60,32 до 60,57 кв.м; 15 трехкомнатных квартир общей площадью от 77,80 до 78,05 кв.м.

Еще 55 квартир предлагаются гражданам, а в первую очередь многодетным очередникам из Минска по направлениям районных администраций. Отмечено, что предложение актуально также для ветеранов боевых действий на территории других государств, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

5 квартир в доме №1 по генплану:

1 однокомнатная квартира общей площадью 44,92 кв.м;

однокомнатная квартира общей площадью 44,92 кв.м; 4 четырехкомнатные квартиры общей площадью от 106,16 до 106,41 кв.м.

50 квартир в доме №2 по генплану:

37 однокомнатных квартир общей площадью от 44,92 до 45,17 кв.м;

однокомнатных квартир общей площадью от 44,92 до 45,17 кв.м; 10 двухкомнатных квартир общей площадью от 60,32 до 60,57 кв.м;

двухкомнатных квартир общей площадью от 60,32 до 60,57 кв.м; 3 трехкомнатные квартир общей площадью 77,80.

Цены

В доме №1 стоимость одного квадратного метра жилья составляет 1373,58 руб. для нормативной площади и 2400 руб. для площади, превышающей нормативную.

В доме №2 «квадрат» жилья нормативной площади обойдется в 1398,92 руб., для превышающей нормативную площадь – в 2400 руб.

Документы для заключения договоров будут приниматься с 8 октября 2020 года.

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