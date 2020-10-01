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Нормативы стоимости квадратного метра жилья установили в Беларуси

01.10.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт - Sputnik. Нормативы предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения многоквартирных жилых домов на 1 января 2020 года установлены в Беларуси, соответствующее постановление министерства архитектуры и строительства №47 от 20 августа опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Согласно документы, норматив предельной стоимости для крупнопанельных домов установили в размере от 1134 до 1425 рублей за квадратный метр в зависимости от этажности. Дешевле всего метр будет обходиться в домах на 10-15 этажей, самыми дорогими будут квартиры в домах на 1-3 этажа.

Для домов, построенных из кирпича или газосиликатных блоков, норматив для квадратного метра составил от 1266 до 1538 рублей в 10-15-этажных домах и в 1-3-этажных домах соответственно.

В каркасных домах квадратный метр жилья стоит от 1315 до 1520 рублей. В таких домах самая низкая стоимость метра в домах на 4-5 этажей, самая высокая - в домах на 16 и более этажей.

Нужно учитывать, что эти нормативы установлены без учета затрат на обустройство лифтов. При необходимости их установки в доме к предельным нормативам применяется коэффициент 1,07.

Данное постановление Минстройархитектуры вступило в силу с момента его официального опубликования.

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Теги: Минск
 
 
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Нормативы установлены без учета затрат на оборудование домов лифтами, при необходимости их установки к предельным нормативам будет применяться коэффициент 1,07.
 
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