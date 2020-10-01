TUT.BY в новом статусе и белорусский вопрос на саммите ЕС. Что происходит в стране 1 октября

Источник материала: Tut.by

TUT.BY начинает очередную онлайн-трансляцию в новом статусе, вернее, без прежнего статуса СМИ, приостановленного Мининформом на три месяца, не дожидаясь суда. Но это не меняет принципов нашей работы. Основным событием дня может стать саммит ЕС в Брюсселе, где будет рассмотрен вопрос санкций против Минска и конкретных лиц, несущих ответственность за фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия против участников мирных протестов в Беларуси. Есть нюанс: проголосовать за них должны все без исключения страны ЕС, а в прошлый раз вопрос блокировал Кипр .