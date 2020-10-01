Какие курсы валют установили банки в четверг на фоне падения доллара и евро

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт - Sputnik. Утром в четверг в столичных банках доллар можно купить по курсу от 2,604 рубля, евро - от 3,057 рубля, российский рубль - от 3,35 белорусского рубля за сотню, сообщает Sputnik.

В начале недели белорусская валюта ослабла по отношению к доллару и евро и укрепилась по отношению к российскому рублю. Однако в среду ситуация кардинально изменилась: доллар и евро подешевели . После открытия торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг их падение продолжилось.

При этом точно предсказать, какими будут итоговые курсы валют, до окончания торгов сложно. Несмотря на это, банки Минска с самого утра начали корректировать стоимость доллара, евро и российского рубля.

Самый выгодный курс доллара в 2,604 рубля установил Альфа-Банк и БСБ-Банк. В Паритетбанке доллар реализуют по 2,605 рубля, в банке "Решение" и Абсолютбанке - по 2,606 рубля. В других обменниках столицы американскую валюту можно купить по курсу от 2,608 до 2,65 рубля.

Лучший курс евро в 3,055 рубля предлагает в четверг утром Технобанк. В отделениях БСБ-Банка действует курс в 3,057 рубля, в Альфа-банке - 3,058 рубля. Остальные банки установили курс евро в диапазоне от 3,059 до 3,11 рубля.

Российский рубль, который укрепляется второй день подряд, в БСБ-Банке продают по 3,35 белорусского рубля за сотню. По 3,37 российскую валюту можно приобрести в Беларусбанке и ТК Банке, по 3,371 - в Паритетбанке. В целом курс российского рубля в обменниках по городу варьируется от 3,374 до 3,45 белорусского рубля за сотню.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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