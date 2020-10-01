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Белорусские НПЗ в октябре получат 1,7 млн тонн нефти
01.10.2020 12:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 окт – Sputnik. НПЗ Беларуси в октябре получат 1,7 миллиона тонн нефти, включая 1,65 миллиона тонн из России, сообщил в четверг пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
© Sputnik / Владимир Астапкович
"Поставка нефти для ее переработки на НПЗ в октябре 2020 года планируется в объеме 1,7 миллиона тонн, в том числе 1,65 миллиона тонн российской нефти, включая 80 тысяч тонн – по железной дороге", - говорится в сообщении, распространенном пресс-секретарем "Белнефтехима".
Он также отметил, что для дозагрузки октябрьских мощностей отечественных НПЗ Беларуси в сентябре купила у Азербайджана одну танкерную партию нефти.
Ранее сообщалось, что танкер с 95 тысячами тонн азербайджанской нефти прибудет в украинский порт "Южный" 5-7 октября. Оттуда сырье поступит на Мозырский НПЗ.
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На следующей неделе в украинский порт "Южный" прибудет танкер с азербайджанской нефтью, закупленной для дозагрузки октябрьских мощностей НПЗ.
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