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Владельцы «Короны» приобрели торговый центр в Домбровке
01.10.2020 13:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Компании «Табак-инвест» (основные активы — Минская табачная фабрика и сеть «Корона»), как выяснил TUT.BY, уже более года принадлежит торговый центр «Бонус» в столичном микрорайоне Домбровка.
Согласно данным кадастрового реестра, договор купли-продажи ТЦ между «Промагролизингом» и «Табак-инвестом» был заключен в 2018 году. Сделку закрыли в июне 2019 года. Ее драйвером выступил отдел принудительного исполнения Фрунзенского района Минска в рамках взыскания задолженности.
В настоящее время «Табак-инвест» предлагает в аренду ряд пустующих помещений в «Бонусе».
Торговый центр в Домбровке открылся летом 2014 года. Его возведением занималась литовская Capital City Group. В этот проект вложили более 17 млн долларов. «Это были как собственные средства, так и привлеченные, в том числе банковские», —
Так называемым якорем в «Бонусе» стал супермаркет сети «Родная сторона», хозяева которой приняли долевое участие в строительстве торгового центра.
Впрочем, спустя два года «Родная сторона»
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Как выяснил TUT.BY, компании «Табак-инвест» (основные активы - минская табачная фабрика и сеть «Корона») уже более года принадлежит торговый центр «Бонус» в столичном...
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