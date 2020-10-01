Владельцы «Короны» приобрели торговый центр в Домбровке

Источник материала: Tut.by

Компании «Табак-инвест» (основные активы — Минская табачная фабрика и сеть «Корона»), как выяснил TUT.BY, уже более года принадлежит торговый центр «Бонус» в столичном микрорайоне Домбровка.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Согласно данным кадастрового реестра, договор купли-продажи ТЦ между «Промагролизингом» и «Табак-инвестом» был заключен в 2018 году. Сделку закрыли в июне 2019 года. Ее драйвером выступил отдел принудительного исполнения Фрунзенского района Минска в рамках взыскания задолженности.

В настоящее время «Табак-инвест» предлагает в аренду ряд пустующих помещений в «Бонусе».

Торговый центр в Домбровке открылся летом 2014 года. Его возведением занималась литовская Capital City Group. В этот проект вложили более 17 млн долларов. «Это были как собственные средства, так и привлеченные, в том числе банковские», — говорил представитель литовской компании.

Так называемым якорем в «Бонусе» стал супермаркет сети «Родная сторона», хозяева которой приняли долевое участие в строительстве торгового центра.

Впрочем, спустя два года «Родная сторона» прекратила свое существование на фоне возникших проблем у основных владельцев сети украинского бизнесмена Николая Лагуна и белоруса Игоря Чернявского. Ее торговую площадь в размере 3,3 тыс. кв. м в ТЦ «Бонус» сдали в аренду «Доброному», а затем — «Евроопту».