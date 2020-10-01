ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владельцы «Короны» приобрели торговый центр в Домбровке

01.10.2020 13:11 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компании «Табак-инвест» (основные активы — Минская табачная фабрика и сеть «Корона»), как выяснил TUT.BY, уже более года принадлежит торговый центр «Бонус» в столичном микрорайоне Домбровка.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Согласно данным кадастрового реестра, договор купли-продажи ТЦ между «Промагролизингом» и «Табак-инвестом» был заключен в 2018 году. Сделку закрыли в июне 2019 года. Ее драйвером выступил отдел принудительного исполнения Фрунзенского района Минска в рамках взыскания задолженности.

В настоящее время «Табак-инвест» предлагает в аренду ряд пустующих помещений в «Бонусе».

Торговый центр в Домбровке открылся летом 2014 года. Его возведением занималась литовская Capital City Group. В этот проект вложили более 17 млн долларов. «Это были как собственные средства, так и привлеченные, в том числе банковские», — говорил представитель литовской компании.

Так называемым якорем в «Бонусе» стал супермаркет сети «Родная сторона», хозяева которой приняли долевое участие в строительстве торгового центра.

Впрочем, спустя два года «Родная сторона» прекратила свое существование на фоне возникших проблем у основных владельцев сети украинского бизнесмена Николая Лагуна и белоруса Игоря Чернявского. Ее торговую площадь в размере 3,3 тыс. кв. м в ТЦ «Бонус» сдали в аренду «Доброному», а затем — «Евроопту».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как выяснил TUT.BY, компании «Табак-инвест» (основные активы - минская табачная фабрика и сеть «Корона») уже более года принадлежит торговый центр «Бонус» в столичном...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Белорусские НПЗ в октябре получат 1,7 млн тонн нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

30.09.2020
Mir24.TV Belarus
01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика