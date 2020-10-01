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Обновленные курсы валют: доллар и евро дешевеют второй день подряд
01.10.2020 13:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 окт - Sputnik. Доллар и евро снова подешевели по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в первый день октября.
В начале недели доллар и евро уверенно дорожали, однако в среду ситуация изменилась и курсы этих валют
По итогам торгов 1 октября Нацбанк установил следующие курсы валют:
1 доллар - 2,6019 рубля,
1 евро - 3,0541 рубля,
100 российских рублей - 3,3649 белорусского рубля.
Со вчерашнего дня доллар подешевел на 0,83% или 0,0217 рубля, курс евро снизился на 0,61% или 0,0186 рубля. В то же время российский рубль подорожал по итогам торгов в четверг сразу на 0,92% и прибавил 0,0306 белорусского рубля.
Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
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На торгах в четверг белорусский рубль немного сдал свои позиции только по отношению к российскому рублю.
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