Обновленные курсы валют: доллар и евро дешевеют второй день подряд

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт - Sputnik. Доллар и евро снова подешевели по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в первый день октября.

В начале недели доллар и евро уверенно дорожали, однако в среду ситуация изменилась и курсы этих валют пошли на спад . В четверг американская и европейская валюта снова подешевели. Белорусский рубль, в свою очередь, ослаб только по отношению к российскому рублю.

По итогам торгов 1 октября Нацбанк установил следующие курсы валют:

1 доллар - 2,6019 рубля,

1 евро - 3,0541 рубля,

100 российских рублей - 3,3649 белорусского рубля.

Со вчерашнего дня доллар подешевел на 0,83% или 0,0217 рубля, курс евро снизился на 0,61% или 0,0186 рубля. В то же время российский рубль подорожал по итогам торгов в четверг сразу на 0,92% и прибавил 0,0306 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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