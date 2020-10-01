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«Заинтересованные покупатели пока не звонили». МАПИД рассказал, когда будет достроен первый автоматизированный паркинг в Минске
01.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Первый автоматизированный паркинг в Беларуси должен был появиться в микрорайоне Домбровка еще в апреле этого года. Однако уже осень за окном, а торжественного открытия так и не состоялось. Когда все же будет введен в эксплуатацию уникальный для Минска объект, узнали у застройщика.
Параллельно со строительством яркого жилого комплекса на ул. Матусевича — П. Глебки — проезда ул. Масюковщина — ул. Колесникова ОАО «МАПИД» приступил к возведению уникального для Минска объекта — первого паркинга с автоматизированной системой приема и выдачи машин.
Основная идея этого паркинга — машинам не нужно будет заезжать по серпантину на 2,3 и выше этажи — автомобили, скорее всего, будут подниматься посредством специальных «лифтов». Планируется, что здесь смогут припарковаться 250 машин.
Как рассказали сотрудники компании-застройщика, паркинг на ул. Аладовых «объект интересный, но сейчас ведется закупка оборудования».
— Мы проводим сейчас закупку оборудования — процедура это длинная и непростая. Я думаю, в ноябре мы возобновим приостановленное строительство.
До 30 октября ведется очередная процедура закупки, и, я надеюсь, мы уже наконец все решим. С учетом приостановки строительства на 3 месяца, потом еще раз на 3 месяца, срок сдачи объекта — через 6 месяцев.
Мы строим пока за свои деньги, и, скорее всего, когда введем объект в эксплуатацию, тогда будем и реализовывать места. Сначала нужно сформировать фактические затраты, тогда будет все понятно со стоимостью машиноместа. Но пока заинтересованные покупатели не звонили.
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«Заинтересованные покупатели пока не звонили». МАПИД рассказал, когда будет достроен первый автоматизированный паркинг в Минске
Первый автоматизированный паркинг в Беларуси должен был появиться в микрорайоне Домбровка еще в апреле этого года. Однако уже осень за окном, а торжественного...
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