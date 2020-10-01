ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Заинтересованные покупатели пока не звонили». МАПИД рассказал, когда будет достроен первый автоматизированный паркинг в Минске

01.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Первый автоматизированный паркинг в Беларуси должен был появиться в микрорайоне Домбровка еще в апреле этого года. Однако уже осень за окном, а торжественного открытия так и не состоялось. Когда все же будет введен в эксплуатацию уникальный для Минска объект, узнали у застройщика.

«Заинтересованные покупатели пока не звонили». МАПИД рассказал, когда будет достроен первый автоматизированный паркинг в Минске
«Заинтересованные покупатели пока не звонили». МАПИД рассказал, когда будет достроен первый автоматизированный паркинг в Минске

Параллельно со строительством яркого жилого комплекса на ул. Матусевича — П. Глебки — проезда ул. Масюковщина — ул. Колесникова ОАО «МАПИД» приступил к возведению уникального для Минска объекта — первого паркинга с автоматизированной системой приема и выдачи машин. 

Основная идея этого паркинга — машинам не нужно будет заезжать по серпантину на 2,3 и выше этажи — автомобили, скорее всего, будут подниматься посредством специальных «лифтов». Планируется, что здесь смогут припарковаться 250 машин.

«Заинтересованные покупатели пока не звонили». МАПИД рассказал, когда будет достроен первый автоматизированный паркинг в Минске
«Заинтересованные покупатели пока не звонили». МАПИД рассказал, когда будет достроен первый автоматизированный паркинг в Минске
«Заинтересованные покупатели пока не звонили». МАПИД рассказал, когда будет достроен первый автоматизированный паркинг в Минске

На паспорте объекта написано, что работы на участке стартовали в марте прошлого года и должны были завершиться 28 апреля 2020 года. Однако до сих пор паркинг не введен в эксплуатацию.


«Заинтересованные покупатели пока не звонили». МАПИД рассказал, когда будет достроен первый автоматизированный паркинг в Минске
«Заинтересованные покупатели пока не звонили». МАПИД рассказал, когда будет достроен первый автоматизированный паркинг в Минске
«Заинтересованные покупатели пока не звонили». МАПИД рассказал, когда будет достроен первый автоматизированный паркинг в Минске

Как рассказали сотрудники компании-застройщика, паркинг на ул. Аладовых «объект интересный, но сейчас ведется закупка оборудования».

— Мы проводим сейчас закупку оборудования — процедура это длинная и непростая. Я думаю, в ноябре мы возобновим приостановленное строительство. 

До 30 октября ведется очередная процедура закупки, и, я надеюсь, мы уже наконец все решим. С учетом приостановки строительства на 3 месяца, потом еще раз на 3 месяца, срок сдачи объекта — через 6 месяцев. 

Мы строим пока за свои деньги, и, скорее всего, когда введем объект в эксплуатацию, тогда будем и реализовывать места. Сначала нужно сформировать фактические затраты, тогда будет все понятно со стоимостью машиноместа. Но пока заинтересованные покупатели не звонили.

«Заинтересованные покупатели пока не звонили». МАПИД рассказал, когда будет достроен первый автоматизированный паркинг в Минске

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый автоматизированный паркинг в Беларуси должен был появиться в микрорайоне Домбровка еще в апреле этого года. Однако уже осень за окном, а торжественного...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Как Россия открывает новые рынки для легпрома Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

30.09.2020
Mir24.TV Belarus
01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика