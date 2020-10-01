«Заинтересованные покупатели пока не звонили». МАПИД рассказал, когда будет достроен первый автоматизированный паркинг в Минске

Как рассказали сотрудники компании-застройщика, паркинг на ул. Аладовых «объект интересный, но сейчас ведется закупка оборудования».

— Мы проводим сейчас закупку оборудования — процедура это длинная и непростая. Я думаю, в ноябре мы возобновим приостановленное строительство.

До 30 октября ведется очередная процедура закупки, и, я надеюсь, мы уже наконец все решим. С учетом приостановки строительства на 3 месяца, потом еще раз на 3 месяца, срок сдачи объекта — через 6 месяцев.

Мы строим пока за свои деньги, и, скорее всего, когда введем объект в эксплуатацию, тогда будем и реализовывать места. Сначала нужно сформировать фактические затраты, тогда будет все понятно со стоимостью машиноместа. Но пока заинтересованные покупатели не звонили.