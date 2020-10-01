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Лукашенко обсудил с с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе
01.10.2020 14:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 1 октября по телефону поговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном,
«Стороны традиционно обсудили развитие двусторонних отношений, торгово-экономическое сотрудничество и другие актуальные вопросы», — сказано в сообщении.
Главной темой обоих разговоров стала ситуация в Нагорном Карабахе. Подробности не приводятся.
Пресс-служба президента Азербайджана
Напомним, 27 сентября Армения и Азербайджан
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года после объявления региона о выходе из состава Азербайджанской ССР. После вооруженного противостояния между двумя республиками в 1992—1994 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом.
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Александр Лукашенко 1 октября по телефону поговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает...
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