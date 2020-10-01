ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко обсудил с с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

01.10.2020 14:15 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 1 октября по телефону поговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Стороны традиционно обсудили развитие двусторонних отношений, торгово-экономическое сотрудничество и другие актуальные вопросы», — сказано в сообщении.

Главной темой обоих разговоров стала ситуация в Нагорном Карабахе. Подробности не приводятся.

Пресс-служба президента Азербайджана отметила, что президент Беларуси поинтересовался ситуацией на линии армяно-азербайджанского соприкосновения, Алиев рассказал свое видение происходящего. Сайт премьер-министра Армении недоступен.

Напомним, 27 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле позиций на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В итоге обе страны ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года после объявления региона о выходе из состава Азербайджанской ССР. После вооруженного противостояния между двумя республиками в 1992—1994 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко 1 октября по телефону поговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Мезенцев: Россия и Беларусь выходят на новый уровень кооперации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

30.09.2020
Mir24.TV Belarus
01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика