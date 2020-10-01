Лукашенко обсудил с с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 1 октября по телефону поговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Стороны традиционно обсудили развитие двусторонних отношений, торгово-экономическое сотрудничество и другие актуальные вопросы», — сказано в сообщении.

Главной темой обоих разговоров стала ситуация в Нагорном Карабахе. Подробности не приводятся.

Пресс-служба президента Азербайджана отметила , что президент Беларуси поинтересовался ситуацией на линии армяно-азербайджанского соприкосновения, Алиев рассказал свое видение происходящего. Сайт премьер-министра Армении недоступен.

Напомним, 27 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле позиций на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В итоге обе страны ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года после объявления региона о выходе из состава Азербайджанской ССР. После вооруженного противостояния между двумя республиками в 1992—1994 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом.