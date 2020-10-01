МИД - Украине: Желание любой ценой оказаться на сцене затмило у выступающих все остальные чувства

Источник материала: Tut.by

Последние заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, его вольные и неуважительные рассуждения на тему легитимности белорусского руководства больше похожи не на дипломатию, а на участие в конкурсе на самые хлесткие, хоть и пустые по своему содержанию фигуры речи. Так в МИД Беларуси отреагировали на слова Дмитрия Кулебы об утрате легитимности Александром Лукашенко.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Наверное, очень хочется догнать или даже опередить ретивых участников этого шоу из некоторых других соседних стран в надежде на высокую оценку со стороны его режиссеров и жюри. При этом не покидает ощущение, что желание любой ценой оказаться на сцене затмило у выступающих все остальные чувства, включая реальность восприятия окружающего мира. Итогом этого «соревнования» в красноречии будут уж точно не призы, на которые так рассчитывают участники. Наоборот, результат будет печален, — заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Официальный представитель белорусского МИД считает, что в Киеве нет единой позиции по Беларуси: там то ставят отношения с Беларусью «на паузу», то предлагают якобы «нейтральное медиаторство», отрицая изначально любую возможность диалога «с действующей легитимной властью». Нескончаемый поток резких заявлений украинских политиков, включая министра иностранных дел, считают в МИД, стал серьезным основанием для объективных сомнений в искренности их заявлений о дружбе.

При этом во внешнеполитическом ведомстве уверяют, что Беларусь настроена на сохранение и развитие добрососедских отношений с Украиной.

— Рассчитываем все-таки, что Украина в выстраивании отношений с Беларусью будет исходить из собственных национальных интересов, а не иллюзорных и навязанных извне. Сможет освободиться от «удушающих объятий» своих западных партнеров. Пока еще продолжаем верить в то, что руководство украинского внешнеполитического ведомства сможет адекватно оценить и осознать губительность нынешней линии в отношениях с Беларусью. Найдет в себе силы действовать на пользу именно своей страны. Заверяем, что Беларусь будет твердо и непреклонно отстаивать свои суверенитет, независимость и национальные интересы. Бессмысленно разговаривать с нами на языке оскорблений, угроз и санкций. Продуктивным может быть только взаимоуважительный диалог, и мы к нему готовы, — заявил Анатолий Глаз.