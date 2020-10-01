Холдинг Банка БелВЭБ выпускает токены для «Великого камня» и делает ставку на китайский рынок

Источник материала: Tut.by

Китайско-Белорусское совместное закрытое акционерное общество «Компания по развитию индустриального парка» 1 октября 2020 года выпустило токены с гарантией Банка БелВЭБ на криптоплатформе FINSTORE.BY, оператором которой выступает ООО «ДФС». Это первая в Беларуси сделка по размещению токенов с банковской гарантией.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Для инвестирования предлагаются 2 выпуска токенов каждый на сумму 200 тыс. долларов: со ставкой дохода З% годовых сроком на 1 год и со ставкой дохода 4,5% годовых сроком на 2 года. Банковская гарантия свидетельствует об обязательстве Банка БелВЭБ возвратить владельцу токенов инвестированные средства на сумму приобретенных токенов в случае неисполнения данного требования со стороны «Великого камня».

Основной целью привлечения ресурсов в рамках этого ICO называют реализацию инвестпроекта по строительству на территории парка «Великий камень» трех корпусов производственных помещений общей площадью 26,71 тыс. кв. м под размещение производств резидентов индустриального парка.

«Данный финансовый инструмент открывает возможность всем желающим заработать на развитии крупнейшего индустриального парка Китая за рубежом — „Великий камень“. Это уже не только межгосударственный проект, но и международный, в который с помощью покупки токенов могут инвестировать физические и юридические лица. Эти инвестиции в китайско-белорусский проект гарантированы фактически третьей стороной — банком с российским капиталом, — заявил член Совета директоров ООО „ДФС“ Кирилл Рудый. — Уже есть предзаказы на эти токены, и мы ожидаем, что они будут достаточно быстро выкуплены».

В этот же день, 1 октября 2020 года, еще один участник холдинга Банка БелВЭБ — ООО «БелВЭБ Сервис» — подписал соглашение о сотрудничестве с Китайско-Белорусским СЗАО «Компания по развитию индустриального парка». ООО «БелВЭБ Сервис» предоставляет возможность резидентам индустриального парка передать в общество на аутсорсинг обеспечивающие и вспомогательные бизнес-процессы, бухучет, кадровое администрирование, проверку контрагентов, маркетинг и другие, для фокусирования резидентами парка своей работы на основных видах деятельности, минимизации рисков и оптимизации ресурсов.

«Холдинг Банка БелВЭБ одним из своих приоритетов определил выход на китайский рынок, в том числе через динамично развивающиеся в Беларуси китайские компании. Банком была принята соответствующая концепция сотрудничества, создан China-Desk, привлечены китаеязычные сотрудники. Формируемая у нас сервисная экосистема позволяет китайским (и не только) клиентам получить в одном месте любую финансовую услугу», — отметил председатель правления ОАО «Банк БелВЭБ» Василий Матюшевский.