Мезенцев: Россия и Беларусь выходят на новый уровень кооперации

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт - Sputnik. Сегодня наши страны говорят о кооперационных связях нового уровня, сказал посол России Дмитрий Мезенцев на полях выставки "Белагро" , передает корреспондент Sputnik.

© Sputnik / Виктор Толочко Посол России Дмитрий Мезенцев оценил белорусскую сельхозтехнику

Он напомнил, что за последнюю неделю Беларусь посетили главы шести регионов Российской Федерации вместе с представительными делегациями.

"Они были гостями главы белорусского государства Александра Лукашенко, премьер-министра Романа Головченко", - напомнил глава дипмиссии.

При этом он обратил внимание, что это подтверждает партнерство между нашими странами. Тем не менее, сотрудничество должно быть направлено не только на привычное " мы - продали, вы - купили", несмотря на то, что это выгодно обеим сторонам.

"Мы говорим о кооперационных связях другого уровня. Если мы говорим о двигателе, то мы должны работать над современным и конкурентоспособным продуктом совместно. Если нам не хватает денег, мы должны совместно совместно запрашивать в бюджете Союзного государства средства, которые пойдут на научно-исследовательскую работу и на испытания", - отметил Дмитрий Мезенцев.

По его мнению, без этого мы не сможем говорить в будущем о реальной, единой промышленной политике.

При этом российский дипломат обратил внимание, что на выставке "Белагро" представлено более 30 российских предприятий, несмотря на COVID-19. Масштаб выставки поражает благодаря широкой линейке промышленной продукции.

"Философия сотрудничества - это не режим продажи и покупки, это режим совместного прогнозирования, в том числе, потребностей российского сельхозтоваропроизводителя", - подчеркнул посол РФ.

Дмитрий Мезенцев констатировал, что большая часть поставок белорусского продовольствия и сельскохозяйственных машин "приходится на емкий российский рынок. Мы не должны конкурировать, мы должны помогать друг другу. Про это говорилось на седьмом Форуме регионов".

© Sputnik / Виктор Толочко Посол России Дмитрий Мезенцев на полях выставки "Белагро"

Российский дипломат отметил, что в итоговом документе форума говорится о необходимости вести экспансию, выходить на рынки третьих стран с совместной промышленной продукцией.

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