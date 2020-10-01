«Никто никуда не рухнет». Головченко о планах развития экономики в 2021 году

Источник материала: Tut.by

В следующем году ожидается прирост ВВП Беларуси на 1,8% при сохранении ВВП в 2020 году на уровне прошлого года, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании президиума Совмина, речь которого опубликовала пресс-секретарь правительства.



Фото: пресс-служба правительства

На заседании рассмотрены проекты указа президента о важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития и Основные направления денежно-кредитной политики.

Головченко отметил, что основные параметры намечены еще в июле, но «вместе с тем за последние несколько недель «существенно изменились оценки развития мировой экономики, стран — торговых партнеров Беларуси, цены на конъюнктурные товары, курсы валют».

— Сохраняется высокая волатильность и неопределенность в экономике, — пояснил он.

Головченко уверен, что утвержденные параметры должны способствовать реализации основной цели: повышения уровня качества жизни населения.

Он акцентировал внимание правительства на реализации целевого плана, который «должен носить мобилизационный характер и ориентировать все госорганы на выполнение поставленных задач».

Премьер также рассказал про бюджет, который формируется «в условиях беспрецедентного мирового кризиса». Прямые потери от внешних факторов оценивают на уровне 380 млн рублей. На погашение внешнего госдолга в 2021 году будет направлено 4,9 млрд рублей, в том числе на погашение внешнего долга — 4,2 млрд рублей, внутреннего — 700 млн рублей.

— Хочу сразу сказать о комментариях, которые часто звучат в определенных средствах массовой информации, что страна рухнет под долгами. Никто никуда не рухнет. Средства эти предусмотрены, страна своевременно, как и всегда, рассчитывается со всеми долговыми обязательствами без ущерба для выполнения социальных обязательств, — подчеркнул глава правительства.

Комментируя Основные направления денежно-кредитной политики, Головченко озвучил собственные вопросы. В частности, у Нацбанка он поинтересовался отсутствием в проекте ряда оцифрованных параметров — прирост требований банков к экономике, ставка рефинансирования, ставка по новым рублевым кредитам, курс рубля к корзине валют.