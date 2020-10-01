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Авария на трубопроводе в Минске. В Зеленый Луг свозят цистерны с питьевой водой
01.10.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мингорисполком сообщил об аварии на трубопроводе в Советском районе Минска. В Зеленый Луг направили цистерны с питьевой водой. Информация опубликована на сайте
Трубопровод подачи питьевой воды повредили строители. Из-за этого возможно ухудшение качества воды в районе Зеленого Луга. Проблемы с качеством воды могут наблюдаться в домах по ул. Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский тракт, Седых, Калиновского, Широкой, Лукьяновича, Восточной, Некрасова, Я. Коласа и Сурганова.
Подвоз питьевой воды уже организован. Цистерны расположены по адресам:
ул. Мирошниченко, 43
ул. Гамарника, 17/15
ул. Логойский тракт, 37/1
ул. Мирошниченко, 17
ул. Седых, 38
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Мингорисполком сообщил об аварии на трубопроводе в Советском районе Минска. В Зеленый Луг направили цистерны с питьевой водой. Информация опубликована на сайте...
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