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Авария на трубопроводе в Минске. В Зеленый Луг свозят цистерны с питьевой водой

01.10.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Мингорисполком сообщил об аварии на трубопроводе в Советском районе Минска. В Зеленый Луг направили цистерны с питьевой водой. Информация опубликована на сайте Минсководоканала. Организация приносит извинения за временные неудобства.

Авария на трубопроводе в Минске. В Зеленый Луг свозят цистерны с питьевой водой

Трубопровод подачи питьевой воды повредили строители. Из-за этого возможно ухудшение качества воды в районе Зеленого Луга. Проблемы с качеством воды могут наблюдаться в домах по ул. Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский тракт, Седых, Калиновского, Широкой, Лукьяновича, Восточной, Некрасова, Я. Коласа и Сурганова.

Подвоз питьевой воды уже организован. Цистерны расположены по адресам:

ул. Мирошниченко, 43

ул. Гамарника, 17/15

ул. Логойский тракт, 37/1

ул. Мирошниченко, 17

ул. Седых, 38

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Теги: Минск
 
 
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Мингорисполком сообщил об аварии на трубопроводе в Советском районе Минска. В Зеленый Луг направили цистерны с питьевой водой. Информация опубликована на сайте...
 
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