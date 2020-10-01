Авария на трубопроводе в Минске. В Зеленый Луг свозят цистерны с питьевой водой

Источник материала: realt.by

Мингорисполком сообщил об аварии на трубопроводе в Советском районе Минска. В Зеленый Луг направили цистерны с питьевой водой. Информация опубликована на сайте Минсководоканала . Организация приносит извинения за временные неудобства.