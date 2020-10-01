«Около 40 человек уже расторгли договоры». Директор ОАО «МДК» рассказал, что сейчас происходит с долгостроем на ул. Купревича в Минске

История долгостроя по ул. Купревича. Кратко

Дом по ул. Купревича обещал стать довольно перспективной новостройкой 2019 года. Высотка рассчитана на 235 квартир и состоит из 3 секций. На первом этаже разместятся магазины и офисы. Возле дома будет 4-уровневый паркинг на 191 машиноместо. Заказчик и подрядчик строительства — Минский домостроительный комбинат. Наружные стены дома запроектированы из керамзитобетонных блоков, межквартирные перегородки — кирпичные с воздушным зазором.

Тогда первые покупатели квартир от государственного застройщика перечисляли преимущества новостройки в Минске : «зеленое место, парк рядом, монолитные стены, свободная планировка квартир, место в паркинге входит в стоимость квартиры». В итоге квартиры в новостройке раскупили быстрее, чем горячие пирожки — к августу в продаже осталось всего 5 апартаментов с машиноместами по $1100 за «квадрат».

Неприятности начались в январе 2020 года , когда стало ясно, что дом не будет введен в срок. Основная проблема — дом дал осадку выше проектных значений. В марте представители застройщика говорили , что до сдачи дома «осталось совсем немного» и, «по предварительным данным, дом будет введен в эксплуатацию в мае-июне 2020 года».