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«Около 40 человек уже расторгли договоры». Директор ОАО «МДК» рассказал, что сейчас происходит с долгостроем на ул. Купревича в Минске
01.10.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Не так давно мэр Минска Владимир Кухарев
История долгостроя по ул. Купревича. Кратко
Дом по ул. Купревича обещал стать довольно перспективной новостройкой 2019 года. Высотка рассчитана на 235 квартир и состоит из 3 секций. На первом этаже разместятся магазины и офисы. Возле дома будет 4-уровневый паркинг на 191 машиноместо. Заказчик и подрядчик строительства — Минский домостроительный комбинат. Наружные стены дома запроектированы из керамзитобетонных блоков, межквартирные перегородки — кирпичные с воздушным зазором.
Тогда первые покупатели квартир от государственного застройщика
Неприятности начались
Однако май и даже июнь уже прошел, а дольщики так и не получили ключи от квартир. При этом часть покупателей даже
Как обстоят дела сейчас и когда дом будет достроен
Директор Минского домостроительного комбината Юрий Серегин рассказал, что сейчас разрабатывается стратегия по укреплению фундамента.
— Сейчас выполняются проектные и опытные работы на объекте с целью выработки проектного решения по стабилизации осадок. О сроках можно говорить очень ориентировочно. Проектные работы мы планируем выполнить в октябре, иметь проектное решение и пойти на экспертизу. И пока очень ориентировочно планируемый срок ввода объекта — март-апрель 2021 года, это будет зависеть от проектного решения — сегодня сложно сказать.
При этом застройщик уточнил, что, какие именно будут сделаны работы по укреплению фундамента, уже известно — будут использованы дополнительные сваи. Единственное, чего нельзя сказать конкретно, сколько их понадобится.
— Много ли дольщиков уже отказались от квартир?
— На данный момент от квартир отказались около 40 человек — расторгли договора. На сегодня мы уже вернули деньги примерно 30 дольщикам. Деньги возвращаются в полном объеме, никаких штрафных санкций никто пока не выставлял. Все, что люди заплатили, — мы все возвращаем.
Эти квартиры [40 квартир, от которых отказались дольщики — прим.авт.] мы планируем выставлять в продажу уже когда начнутся строительно-монтажные работы — в начале первого квартала следующего года — когда разработаем проект, пройдем экспертизу, поймем, что все хорошо и есть технология придания устойчивости. Ориентировочно это январь-февраль следующего года.
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«Около 40 человек уже расторгли договоры». Директор ОАО «МДК» рассказал, что сейчас происходит с долгостроем на ул. Купревича в Минске
Не так давно мэр Минска Владимир Кухарев поставил задачу разобраться с долгостроями в столице. Одним из таких долгостроев в этом году неожиданно стал дом по ул....
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