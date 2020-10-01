﻿ «Около 40 человек уже расторгли договоры». Директор ОАО «МДК» рассказал, что сейчас происходит с долгостроем на ул. Купревича в Минске. 21.by
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«Около 40 человек уже расторгли договоры». Директор ОАО «МДК» рассказал, что сейчас происходит с долгостроем на ул. Купревича в Минске

01.10.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Не так давно мэр Минска Владимир Кухарев поставил задачу разобраться с долгостроями в столице. Одним из таких долгостроев в этом году неожиданно стал дом по ул. Купревича. Чтобы узнать, когда именно эта новостройка будет введена в эксплуатацию и какие работы проводятся на объекте сейчас, журналист Realt.by обратилась к директору Минского домостроительного комбината Юрию Серегину.

«Около 40 человек уже расторгли договоры». Директор ОАО «МДК» рассказал, что сейчас происходит с долгостроем на ул. Купревича в Минске

История долгостроя по ул. Купревича. Кратко

Дом по ул. Купревича обещал стать довольно перспективной новостройкой 2019 года. Высотка рассчитана на 235 квартир и состоит из 3 секций. На первом этаже разместятся магазины и офисы. Возле дома будет 4-уровневый паркинг на 191 машиноместо. Заказчик и подрядчик строительства — Минский домостроительный комбинат. Наружные стены дома запроектированы из керамзитобетонных блоков, межквартирные перегородки — кирпичные с воздушным зазором.

Тогда первые покупатели квартир от государственного застройщика перечисляли преимущества новостройки в Минске: «зеленое место, парк рядом, монолитные стены, свободная планировка квартир, место в паркинге входит в стоимость квартиры». В итоге квартиры в новостройке раскупили быстрее, чем горячие пирожки — к августу в продаже осталось всего 5 апартаментов с машиноместами по $1100 за «квадрат».

Неприятности начались в январе 2020 года, когда стало ясно, что дом не будет введен в срок. Основная проблема — дом дал осадку выше проектных значений. В марте представители застройщика говорили, что до сдачи дома «осталось совсем немного» и, «по предварительным данным, дом будет введен в эксплуатацию в мае-июне 2020 года». 

Однако май и даже июнь уже прошел, а дольщики так и не получили ключи от квартир. При этом часть покупателей даже стали отказываться от своих квартир, расторгая договоры долевого строительства в одностороннем порядке. 

«Около 40 человек уже расторгли договоры». Директор ОАО «МДК» рассказал, что сейчас происходит с долгостроем на ул. Купревича в Минске
«Около 40 человек уже расторгли договоры». Директор ОАО «МДК» рассказал, что сейчас происходит с долгостроем на ул. Купревича в Минске

Как обстоят дела сейчас и когда дом будет достроен 

Директор Минского домостроительного комбината Юрий Серегин рассказал, что сейчас разрабатывается стратегия по укреплению фундамента.

— Сейчас выполняются проектные и опытные работы на объекте с целью выработки проектного решения по стабилизации осадок. О сроках можно говорить очень ориентировочно. Проектные работы мы планируем выполнить в октябре, иметь проектное решение и пойти на экспертизу. И пока очень ориентировочно планируемый срок ввода объекта — март-апрель 2021 года, это будет зависеть от проектного решения — сегодня сложно сказать.

При этом застройщик уточнил, что, какие именно будут сделаны работы по укреплению фундамента, уже известно — будут использованы дополнительные сваи. Единственное, чего нельзя сказать конкретно, сколько их понадобится. 

— Много ли дольщиков уже отказались от квартир?

— На данный момент от квартир отказались около 40 человек — расторгли договора. На сегодня мы уже вернули деньги примерно 30 дольщикам. Деньги возвращаются в полном объеме, никаких штрафных санкций никто пока не выставлял. Все, что люди заплатили, — мы все возвращаем. 

Эти квартиры [40 квартир, от которых отказались дольщики — прим.авт.] мы планируем выставлять в продажу уже когда начнутся строительно-монтажные работы — в начале первого квартала следующего года — когда разработаем проект, пройдем экспертизу, поймем, что все хорошо и есть технология придания устойчивости. Ориентировочно это январь-февраль следующего года.

«Около 40 человек уже расторгли договоры». Директор ОАО «МДК» рассказал, что сейчас происходит с долгостроем на ул. Купревича в Минске
«Около 40 человек уже расторгли договоры». Директор ОАО «МДК» рассказал, что сейчас происходит с долгостроем на ул. Купревича в Минске
«Около 40 человек уже расторгли договоры». Директор ОАО «МДК» рассказал, что сейчас происходит с долгостроем на ул. Купревича в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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Не так давно мэр Минска Владимир Кухарев поставил задачу разобраться с долгостроями в столице. Одним из таких долгостроев в этом году неожиданно стал дом по ул....
 
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