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Головченко: рост экономики в 2021 году планируем на 1,8%

01.10.2020 17:17 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт – Sputnik. Правительство Беларуси планирует в 2021 году рост ВВП на 1,8%, сообщил премьер-министр Роман Головченко в четверг на заседании президиума Совета министров.

© Sputnik / Виктор Толочко
Правительство в 2021 году ставит задачи по повышению доходов и экспорта

Разрабатывать пакет экономических документов на следующий год начали три месяца назад. Однако, как уточнил премьер-министр, за прошедшие несколько недель существенно изменились оценки развития мировой экономики, стран - торговых партнеров Беларуси, цен на конъюнктурные товары, курсов валют.

"Исходя из расчетов, рост экономики в следующем году запланирован на уровне 101,8%, притом, что мы планируем сохранить ВВП текущего года на уровне 100% к уровню 2019-го", - проинформировал Головченко.

Это также может стать возможным, по мнению главы правительства, с учетом того, что многие развитые страны выйдут на докризисные показатели только в 2022 году.

"Не гнать любой ценой валовые показатели, а работать над снижением затрат, повышением производительности и другими качественными показателями", - пояснил премьер-министр, добавив, что ключевой целью работы правительство в ближайшее время станет повышение уровня и качества жизни населения.

Он отметил, что прогноз 2021 года должен быть максимально реалистичен с учетом ресурсных возможностей экономики, основан на точных внешних и внутренних условиях.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Прогноз на следующий год, по словам главы правительства, должен быть максимально реалистичен с учетом ресурсных возможностей экономики.
 
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