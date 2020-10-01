Правительство в 2021 году ставит задачи по повышению доходов и экспорта

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт – Sputnik. Правительству необходимо обеспечить рост доходов населения в реальном и бюджетном секторах экономики, сказал журналистам министр экономики Александр Червяков после заседания президиума Совмина, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, в 2021 году перед правительством стоит задача обеспечить рост доходов населения, а также восстановить пострадавшие сектора экономики и обеспечить ее рост.

"Важный элемент – возобновить инвестиционный цикл на пятилетний цикл. Для этого планом предусматриваются пять ключевых задач", - уточнил министр экономики.

Александр Червяков рассказал, что это подразумевает рост доходов и заработной платы. Определен целый комплекс мер по реальному сектору (экономики) и по бюджетному. Это касается и пенсионеров, и работников, которые имеют низкий уровень оплаты труда. Под этим понимается увязка производительности труда с ростом заработной платы

"Вторая задача связана с активизацией инвестиционного цикла. Здесь важно обеспечить рост спроса на внутреннем рынке. Потому что инвесторы не идут на рынок, где падающий спрос", – пояснил он.

После чего добавил, что в этой связи важно обеспечить гарантии для инвесторов. Также нужны длинные и доступные заемные ресурсы.

Министр отметил, что третья задача связана с ростом экспорта – и это ключевая задача. Предлагаемые в этой связи меры носят финансово обоснованный характер. Есть ресурсы, чтобы поддерживать и стимулировать экспортеров.

Под четвертой задачей в правительстве понимают повышение финансовой устойчивости наших государственных организаций. "Пятая задача – это развитие регионов и снижение межрегиональных дифференциаций", – подытожил Александр Червяков.