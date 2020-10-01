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Правительство в 2021 году ставит задачи по повышению доходов и экспорта
01.10.2020 17:17 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 окт – Sputnik. Правительству необходимо обеспечить рост доходов населения в реальном и бюджетном секторах экономики, сказал журналистам министр экономики Александр Червяков после заседания президиума Совмина, передает корреспондент Sputnik.
По его словам, в 2021 году перед правительством стоит задача обеспечить рост доходов населения, а также восстановить пострадавшие сектора экономики и обеспечить ее рост.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Важный элемент – возобновить инвестиционный цикл на пятилетний цикл. Для этого планом предусматриваются пять ключевых задач", - уточнил министр экономики.
Александр Червяков рассказал, что это подразумевает рост доходов и заработной платы. Определен целый комплекс мер по реальному сектору (экономики) и по бюджетному. Это касается и пенсионеров, и работников, которые имеют низкий уровень оплаты труда. Под этим понимается увязка производительности труда с ростом заработной платы
"Вторая задача связана с активизацией инвестиционного цикла. Здесь важно обеспечить рост спроса на внутреннем рынке. Потому что инвесторы не идут на рынок, где падающий спрос", – пояснил он.
После чего добавил, что в этой связи важно обеспечить гарантии для инвесторов. Также нужны длинные и доступные заемные ресурсы.
© Photo : Пресс-служба президента РБ
Министр отметил, что третья задача связана с ростом экспорта – и это ключевая задача. Предлагаемые в этой связи меры носят финансово обоснованный характер. Есть ресурсы, чтобы поддерживать и стимулировать экспортеров.
Под четвертой задачей в правительстве понимают повышение финансовой устойчивости наших государственных организаций. "Пятая задача – это развитие регионов и снижение межрегиональных дифференциаций", – подытожил Александр Червяков.
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Белорусские власти хотели бы также, чтобы в будущем году начался новый инвестиционный цикл, связанный с наступающей пятилеткой.
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