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В МИД Украины вызвали представителя белорусского посольства для объяснений по ряду вопросов

01.10.2020 19:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украина обеспокоена продолжающимися репрессиями против мирных граждан в Беларуси. Страна также ждет объяснений по поводу инцидента с украинским послом на белорусско-украинской границе. Об этом было заявлено 1 октября советнику-посланнику посольства Беларуси в Украине, сообщает пресс-служба украинского МИД.


Фото: Reuters

Сообщается, что 1 октября в МИД Украины был приглашен советник-посланник белорусского посольства (в связи с отсутствием посла РБ в Киеве) для дачи объяснений в связи с участием в VII Форуме регионов Беларуси и России в формате видеоконференции председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова.

— Представитель посольства Беларуси в ответ заверил, что официальная позиция Беларуси в поддержку территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах никоим образом не изменилась, — сообщает украинский МИД.

Белорусскому дипломату также было указано, что МИД Украины пока не получил официальных разъяснений Минска «по недружественному инциденту» с осмотром на границе автомобиля посла Украины в Беларуси Игоря Кизима.

— Украинские дипломаты также выразили обеспокоенность в связи с продолжением репрессий против участников мирных протестов в Беларуси. Соблюдение норм международного права и основополагающих прав человека является неотъемлемой составляющей межгосударственных отношений Украины с любым другим государством, — указали в украинском МИД. Там также категорически отвергли обвинения белорусской стороны о якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщается, что 1 октября в МИД Украины был приглашен советник-посланник белорусского посольства (в связи с отсутствием посла РБ в Киеве).
 
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