СМИ узнали о планах ЕС принять санкции против Минска без участия Кипра

Источник материала: Tut.by

Если лидеры Евросоюза не смогут убедить Кипр утвердить санкции против Беларуси, то в блоке могут принять ограничения квалифицированным большинством, сообщает газета The Guardian со ссылкой на собственные источники.



Фото: europeinsight.net

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель может воспользоваться тем обстоятельством, что готовящиеся санкции против Белоруссии не требуют создания нового механизма, а могут быть реализованы как поправка к действующему механизму от 2012 года.

Тогда ЕС принял санкции против Минска за подавление протестов и нарушение прав человека. Часть из них впоследствии была снята, часть продолжает действовать. Чтобы расширить список лиц в черном списке, достаточно внести в документ о санкциях поправки. В его тексте не говорится, что для корректировки необходима поддержка всех без исключения членов ЕС.

Утверждению санкций против Беларуси препятствует Кипр, утверждает Боррель. По данным СМИ, руководство республики не хочет поддержать новые ограничения, пока в ЕС не предпримут более активного давления на Турцию. Никосия считает, что турецкие специалисты проводят незаконную геологоразведку на принадлежащей острову Кипр акватории.

«У людей заканчивается терпение, им не нравятся такие попытки брать заложников», — прокомментировал The Guardian источник в ЕС демарш Кипра. «Верховный представитель намерен идти путем принятия санкций квалифицированным большинством», — цитирует корреспондент газеты Дженнифер Ранкин собеседника в структурах союза. Другой источник газеты отметил, что пока в Брюсселе рассчитывают заручиться поддержкой всех 27 стран ЕС, чтобы принять санкции.

На саммите Евросоюза, который начался в четверг в Брюсселе и продлится до пятницы, лидеры государств — членов блока обсудят политику в отношении Турции и Беларуси. Если по итогам саммита удастся найти компромисс с Кипром, то санкции против последней могут быть одобрены единогласно на следующей встрече глав МИД стран ЕС 12 октября.

Шестая статья решения Совета ЕС (№ 2012/642/CFSP от 15 октября 2012 года) о санкциях против Беларуси действительно не содержит слова unanimity («единогласно») в описании процедуры их модификации, в отличие, например, от аналогичных мер в отношении российских граждан и организаций, принятых в 2014 году, пояснил РБК директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин.

«Видимо, в этом и состоит, по мнению некоторых, лазейка, которой мог бы воспользоваться Совет ЕС с подачи Европейской внешнеполитической службы и лично Борреля, чтобы обойти вето Кипра», — отметил он. Но в реальности правило единогласия действует в отношении всех решений, касающихся подавляющего большинства проблем в сфере общей внешней политики и политики безопасности, в том числе санкций, уточнил он. «Поэтому, на мой взгляд, использование такой лазейки будет противоречить духу европейского права», — резюмировал Волошин.

Единственным приемлемым решением как с чисто юридической, так и с политико-дипломатической точки зрения будет присоединение Кипра к санкциям для сохранения единогласия, убежден Волошин. «Нынешняя ситуация, конечно, непростая, поскольку практически параллельно развивается конфликт с Турцией, в котором Кипр хочет получить однозначную поддержку ЕС», — пояснил он.

Попытки обойти вето Кипра сопряжены с высокими рисками, заявил РБК программный директор Российского совета по международным делам клуба «Валдай» Иван Тимофеев. «Получится ситуация, когда мнение одного из членов ЕС будет откровенно проигнорировано, что идет вразрез с общим духом принятия решения в блоке», — пояснил эксперт. Подобный шаг потребует от Брюсселя политической воли и приведет к обвинениям в том, что блок не уважает права небольших стран-участниц.