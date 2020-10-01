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Стало известно, какие самосвалы БЕЛАЗ надумал собирать в России

02.10.2020 06:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

БЕЛАЗ планирует создать сборочное производство самосвалов в России. Реализация проекта вызвана обострившейся борьбой на рынке карьерной техники.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
БелАЗ прорабатывает вопрос о создании сборочного производства карьерных самосвалов серии БЕЛАЗ-7558 грузоподъемностью 90 тонн в России. Информация опубликована в официальном телеграм-канале жодинского предприятия.

Речь идет о крупноузловой сборке из машинокомплектов, изготавливаемых холдингом БелАЗ. Собранные в России самосвалы будут отгружаться местным предприятиям.

«О полном переносе производства речи не идет. Сложные и дорогостоящие узлы собственного производства будут по-прежнему проектироваться и изготавливаться на головном предприятии и предприятиях, входящих в наш холдинг», — подчеркнули на предприятии.

БелАЗ планирует добиться снижения себестоимости техники за счет сокращения логистических издержек при доставке комплектующих российского производства, доля которых в составе серии БЕЛАЗ-7558 грузоподъемностью 90 тонн достаточно велика.

Кроме того, БелАЗ намерен использовать механизмы государственной поддержки новых высокотехнологичных производств, которые реализуются российским правительством, а также региональными властями.

Окончательное решение о запуске сборочного производства будет принимать экспертная группа. С учетом кризисных явлений в угледобывающей отрасли, отсутствия дополнительного финансирования, а также эпидемиологической ситуации БелАЗ рассчитывает начать реализацию проекта не ранее 2022 года.

Жодинское предприятие объяснило планы по локализации производства в России обострившейся конкурентной борьбой на рынке. В России собираются самосвалы японской компании Komatsu и американской компании Caterpillar, что позволяет им значительно снизить стоимость ее реализации для российского потребителя.

В прошлом году на российском рынке было продано 630 карьерных самосвалов грузоподъемностью от 90 до 360 тонн. Доля БелАЗа в этом сегменте составила 66%, Komatsu — 23,7%, Caterpillar — 9,8%.

Всего в 2019 году в Россию было поставлено 566 единиц белорусской техники общей грузоподъемностью 74,8 тысячи тонн, сказано в отчетности торгового дома БелАЗ в России. Выручка от реализации продукции составила 41,8 млрд российских рублей, прибыль от продаж — 2,1 млрд российских рублей, чистая прибыль — 1,6 млрд российских рублей.

В торговом доме ожидают, что в перспективе сохранить финансово-операционные показатели на уровне прошлого года будет невозможно. Основные потребители карьерной техники находятся в глубоком кризисе.

«Снижение спроса на продукцию БелАЗ в России окажется более существенным по сравнению с предыдущими периодами восстановления после спадов в 2008 и 2012 годах вследствие более глубокого кризиса в отраслях — потребителях карьерной техники, который приведет к консервации мощностей и банкротству отдельных компаний, особенно в секторе угледобычи, вынужденной масштабной оптимизации затрат и отказу от инвестиций в расширение и обновление парка карьерной техники», — спрогнозировали в торговом доме БелАЗ в России.

 
 
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БелАЗ прорабатывает вопрос о создании сборочного производства карьерных самосвалов серии БЕЛАЗ-7558 грузоподъемностью 90 тонн в России.
 
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