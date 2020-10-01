Власти уверяют, что ВВП Беларуси будет расти

Вопреки многочисленным прогнозам ряда международных финансовых институтов, официальные власти Беларуси уверены в росте экономики страны в этом и будущем годах.

В 2021 году правительство ожидает, что рост ВВП Беларуси составит 1,8%. В этом году рост ВВП будет соответствовать росту минувшего года. Такие данные озвучил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании президиума Совмина, речь опубликовала пресс-секретарь правительства.

«Хочу сразу сказать о комментариях, которые часто звучат в определенных средствах массовой информации, что страна рухнет под долгами. Никто никуда не рухнет. Средства эти предусмотрены, страна своевременно, как и всегда, рассчитывается со всеми долговыми обязательствами без ущерба для выполнения социальных обязательств», - заявил премьер.

Он также отметил, что бюджет страны формируется в условиях «беспрецедентного мирового кризиса», а потери Беларуси от внешних факторов в правительстве оценивают на уровне 380 млн рублей.

На заседании президиума Совмина рассмотрены проекты указа президента о важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития и Основные направления денежно-кредитной политики.