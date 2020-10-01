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Власти уверяют, что ВВП Беларуси будет расти

02.10.2020 07:03 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вопреки многочисленным прогнозам ряда международных финансовых институтов, официальные власти Беларуси уверены в росте экономики страны в этом и будущем годах.

В 2021 году правительство ожидает, что рост ВВП Беларуси составит 1,8%. В этом году рост ВВП будет соответствовать росту минувшего года. Такие данные озвучил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании президиума Совмина, речь опубликовала пресс-секретарь правительства.

«Хочу сразу сказать о комментариях, которые часто звучат в определенных средствах массовой информации, что страна рухнет под долгами. Никто никуда не рухнет. Средства эти предусмотрены, страна своевременно, как и всегда, рассчитывается со всеми долговыми обязательствами без ущерба для выполнения социальных обязательств», - заявил премьер.

Он также отметил, что бюджет страны формируется в условиях «беспрецедентного мирового кризиса», а потери Беларуси от внешних факторов в правительстве оценивают на уровне 380 млн рублей.

На заседании президиума Совмина рассмотрены проекты указа президента о важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития и Основные направления денежно-кредитной политики.

Напомним, что согласно данным Евразийского банка развития, в этом году экономика Беларуси покажет значительное падение. Однако эксперты также полагают, что ВВП сможет восстановиться, но лишь через два года. В мае агентство Fitch спрогнозировало резкое замедление белорусской экономики в 2020 году на 5% по сравнению с ростом на 1,2% в 2019 году. По данным ЕБРР, ВВП Беларуси упадет по итогам года на 3,5%.

 
 
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Вопреки многочисленным прогнозам ряда международных финансовых институтов, официальные власти Беларуси уверены в росте экономики страны в этом и будущем годах.
 
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