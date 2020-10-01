Санкции, акции протеста, влияние рубля - что будет с белорусской валютой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт - Sputnik. Белорусский рубль испытает определенное давление из-за падения российского рубля, но оно не будет критическим, считает аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев.

"Сейчас Беларусь одновременно находится под давлением двух факторов. Во-первых, дешевеющий российский рубль. Во-вторых, политические проблемы в самой республике", - объясняет эксперт.

По первому пункту можно не волноваться за белорусскую нацвалюту. Коренев заверил, что Минфин и Центробанк России постараются не допустить неконтролируемой существенной девальвации, и российский рубль сильно не подешевеет.

К тому же, по мнению Коренева, и по второму фактору на данный момент отсутствуют риски. Массовых забастовок на белорусских предприятиях удалось избежать, поэтому протестные настроение слабо сказываются на экономике страны.

Определенным гарантом стабильности для белорусского рубля также является и то, что к власти в республике не пришла оппозиция.

"Для белорусского рубля это могло бы послужить серьезным поводом для снижения. На первом этапе подобные перемены играют в минус для валюты, потому что инвесторы, естественно, стараются избавляться от рискованных валют. Потом, быть может, рубль вырос бы в зависимости от того, что за оппозиция пришла к власти, как она себя повела, какую экономическую программу представила. Но это позже", - рассуждает Коренев.

Среди нереализованных факторов риска также эксперт называет санкции со стороны Запада в отношении Беларуси.

"Поначалу санкции звучали как достаточно серьезные, а в последнее время Запад поутих. Он периодически напоминает о санкциях, но уже не настаивает", - говорит собеседник Sputnik.

К тому же, экономическая ситуация в Беларуси стабилизируется за счет российских кредитов, добавляет Коренев. Напомним, в сентябре в Сочи президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о предоставлении кредита со стороны РФ в размере 1,5 млрд долларов.

Сейчас происходит падение российского рубля к иностранным валютам на фоне возросших опасений санкций. Также добавился фактор военного противостояния между Арменией и Азербайджаном. Официальный курс доллара, установленный Центробанком РФ на 1 октября, составляет 78,7847 рубля, евро — 92,4302 рубля.

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