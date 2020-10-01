Новые контракты: какие еще регионы РФ стали партнерами Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт – Sputnik, Данара Курманова. Белорусские власти в рамках VII Форума регионов Беларуси и России подписали соглашения о сотрудничестве в сферах экономики, науки и культуры с республиками Башкортостан и Коми, Кабардино-Балкарской Республикой, Ямало-Ненецким автономным округом, а также Самарской и Курской областями.

Помимо этого, РБ подписала план на 2020-2021 годы по реализации соглашения с правительством Ставрополья. Общая сумма контрактов, подписанных за время форума, превысила 700 миллионов долларов.

Республика Башкортостан

Товарооборот Республики Башкортостан и Беларуси в прошлом году составил 422,8 млн долларов, и башкирские власти намерены только увеличивать данный показатель.

Как сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров, Беларусь входит в тройку ведущих партнеров республики. Стороны сотрудничают в сфере промышленности, а также совместно производят сельскохозяйственную технику: ранее на башкирских предприятиях собирали тракторы марки Belarus и зерноуборочные комбайны "Полесье".

Кроме того, еще в феврале текущего года республика интересовалась продукцией автоконцерна МАЗ, сельскохозяйственным оборудованием "Гомсельмаш" и автодорожной техникой "Амкодор". Параллельно Беларусь и Башкортостан продолжают действующие проекты. Беларусь отправляет в российский регион транспортные средства, текстиль и обувь. А Башкортостан экспортирует в Беларусь нефть, технический углерод и различные виды каучуков. Также башкирские предприятия увеличили за 2019 год поставки белорусским партнерам кальцинированной соды на 22%.

Кабардино-Балкарская республика

По итогам 2019 года внешнеторговый оборот Кабардино-Балкарии с Беларусью достиг 3,4 миллиона долларов. В 2018 году этот показатель не превышал 2 миллиона.

© Sputnik Какие новые контракты заключила Беларусь с российскими регионами

Сейчас Беларусь является одним из ключевых партнеров республики. Кабардино-Балкария поставляет в Беларусь картон для производства обуви, механические устройства, крахмал, кондитерские изделия, а также злаки. За первое полугодие 2020 года экспорт злаков из КБР в Беларусь составил 407,5 тысяч долларов. Эта сумма в 1,5 раза превышает доход от продажи злаков за весь 2019 год.

Между тем, Кабардино-Балкарская Республика закупает у Беларуси изделия из пластмассы, ковры и текстиль. По данным Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), с января по июль 2020 года Беларусь обеспечила 0,94% кабардинского импорта, или около полумиллиона долларов в финансовом эквиваленте.

Республика Коми

Новое соглашение между Беларусью и Коми заключено сроком на пять лет. По данным ФТС, в 2019 году товарооборот между сторонами превысил 18 миллионов долларов. Беларусь экспортирует в Коми продовольственные товары, машины, а также изделия из цемента и бетона. Коми, в свою очередь, отправляет в Беларусь нефть, древесину и отходы черных металлов.

Беларусь и Коми реализуют ряд общих проектов. В российском регионе работает дилерская сеть по продаже белорусского транспорта и совместное предприятие "Комбел". В 2015 году "Комбел" представил вездеход МАС, позволяющий преодолевать бездорожье даже в условиях Арктики. Всего Беларусь и Коми разработали четыре модификации вездехода.

© Sputnik Основные направления торговли Беларуси с российскими регионами

Активно развивают стороны и образовательное сотрудничество. Беларусь и Коми заключили соглашения о научной кооперации между Сыктывкарским университетом имени Питирима Сорокина и Гродненским университетом имени Янки Купалы.

Самарская область

В 2019 году товарооборот Беларуси и Самарской области составил 424 миллиона долларов. Как заявлял ранее губернатор Дмитрий Азаров, в число партнеров региона входят крупнейшие сельскохозяйственные предприятия Беларуси – Минский тракторный завод, Брянсксельмаш и Гомсельмаш.

За последние несколько лет Самарская область закупила 800 единиц сельхозтехники и 600 автобусов белорусского производства. Часть данных автобусов власти региона использовали во время проведения Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

В Беларуси пользуются популярностью российские автомобили марки "Лада". В прошлом году из Самарской области было поставлено больше 16 тысяч машин этого завода. Кроме того, белорусские сельские хозяйства покупают технику самарских производителей – бренда "Пегас-агро", создающего разбрасыватели удобрений, и компании "Евротехника", выпускающей машины для возделывания картофеля.

Ямало-Ненецкий автономный округ

В 2019 году руководство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) заключило с Беларусью соглашение о сотрудничестве в сфере продовольствия. Округ представил Беларуси свою продукцию – товары завода "Арктическая вода", предприятия "Горковское" и рыболовецкой артели "Орион".

Самым ярким моментом сотрудничества сторон в прошлом году стало участие ЯНАО в выставке "Пищевая индустрия", организованной в Минске. В ходе выставки белорусские магазины смогли заказать из округа рыбные деликатесы, оленину и полезные дикорастущие арктические растения.

Курская область

В прошлом году внешнеторговый оборот Беларуси с Курской областью превысил 110 миллионов долларов. Пока белорусские строители возводят в городе Курске новый жилой квартал, курские аграрии экспортируют в регионы Беларуси семена пшеницы и пивоваренный ячмень. Также Курская область поставляет в Беларусь упаковочную пленку и электротехнику.

Большим спросом в регионе пользуется белорусский текстиль, поэтому с 2002 года в Курской области работает совместное российское-белорусское предприятие "Белполь". Компания отшивает постельные принадлежности. А в 2007 году в регионе открылся магазин завода "Белшина". В прошлом году он реализовал шинную продукцию на 285 миллионов российских рублей, что по нынешнему курсу – более 3,6 миллиона долларов.

Ставропольский край

Ставрополье и Беларусь только договорились о новых направлениях сотрудничества, но стоит вспомнить о действующих проектах между регионом и республикой. Товарооборот сторон в прошлом году составил 132 миллиона долларов. Эту сумму отчасти обеспечили поставки белорусской техники в Ставрополье. Как сообщают власти Ставропольского края, более 30% парка уборочных машин и половина тракторов – это техника белорусского производства.

По прогнозам губернатора края Владимира Владимирова, несмотря на спад экономической активности из-за карантинных ограничений, в этом году товарооборот между Ставропольем и Беларусью должен составить 133 миллиона долларов. Во время форума стороны обсуждали возможность совместного производства электробусов и транспорта, работающего на газомоторном топливе. Второе перспективное направление – это туризм. В целях сделать регион популярнее для белорусских туристов власти Ставрополья пригласили молодежь РБ поучаствовать в образовательном форуме "Машук" в следующем году.

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