ЕС введет санкции против 40 официальных лиц Беларуси. Лукашенко не вошел в список

Источник материала: Tut.by

Евросоюз со 2 октября введет санкции в отношении примерно 40 официальных лиц Беларуси, ответственных, по мнению сообщества, «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе, начавшегося в четверг и завершившегося за полночь.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

«Мы решили реализовать санкции, которые мы согласовали в августе. Это означает, что завтра (в пятницу — прим. ТАСС) письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен», — сказал он, отметив при этом, что президент Беларуси Александр Лукашенко пока не входит в список.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что ЕС не ввел санкций против Лукашенко, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных.

«Это [санкции] дало бы Лукашенко законные основания отказаться от выполнения этих условий», — подчеркнул Макрон.

Говоря о введении санкций глава Евросовета Шарль Мишель указал : "Мы настаиваем, что народ Беларуси имеет право определять свое будущее. И мы также намерены дальше прилагать все усилия для поддержки таких важных ценностей как свобода прессы, свобода слова и гражданского общества".

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "те, кто ответственен за подавление демонстраций и оппозиции, не останутся безнаказанными”.

На сайте Евросовета опубликована резолюция по итогам саммита 1 октября, где также выражена позиция по Беларуси:

“Европейский совет осуждает неприемлемое насилие со стороны белорусских властей против мирных демонстрантов, а также запугивание, произвольные аресты и задержания после президентских выборов, результаты которых совет не признает.

Евросовет полностью поддерживает демократическое право белорусского народа избирать своего президента путем новых свободных и справедливых выборов без внешнего вмешательства. Европейский Совет призывает власти Беларуси положить конец насилию и репрессиям, освободить всех задержанных и политических заключенных, уважать свободу СМИ и гражданское общество, а также начать всеобъемлющий национальный диалог. (…) Европейский совет также призывает Европейскую комиссию подготовить комплексный план экономической поддержки демократической Беларуси”.

Именно эти санкции Евросоюз пообещал ввести еще на экстренной встрече глав МИД 14 августа. В течение полутора месяцев введение этих санкций Минска без участия Кипра">блокировал Кипр, требуя взамен от партнеров по ЕС ввести жесткие санкции против Турции за геологоразведочную деятельность по поиску газовых месторождений на спорном шельфе в Средиземном море. Согласившись на санкции против Минска, желаемого Кипр не получил — на этом саммите лидеры ЕС сделали лишь «последнее предупреждение» Анкаре, пообещав уже точно ввести против нее санкции в начале декабря, если она не прекратит подрывать суверенитет Республики Кипр.

Напомним, 29 сентября о введении санкций против Александра Лукашенко и еще семи высокопоставленных белорусских чиновников объявили Великобритания и Канада.