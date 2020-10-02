От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты

В очередной раз на аукцион выставлен участок в деревне Прилукская Слобода. Торги за 15,5 сотки начнутся со Br150,3 тыс., из которых Br91,1 тыс. перечислят бывшему владельцу за незавершенное строение — недостроенный жилой дом площадью почти 300 кв.м. Стены, подвал, фундамент, перегородки и перекрытия выполнены из железобетонных блоков. Из коммуникаций заявлены газ и электричество. К слову, на прошлых торгах цена участка составляла r 133.379 (в том числе Br 82 944 за строение), но покупателя не нашлось.