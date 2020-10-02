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От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты
02.10.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
30 октября с аукциона разыграют участки, изъятые у бывших владельцев. Все наделы находятся в пределах 25 километрах от МКАД, на каждом есть незавершенное строение. Стартовые цены лотов варьируются от $ 4,6 тыс. до $ 57,3 тыс. В обзоре – акутальаня информация и фото.
Всеучасткинакарте
Первый лот – участок площадью 15 соток в престижной деревне Дроздово. Земельный надел выделен на окраине населенного пункта, у леса. Площадка с большего ровная, заросшая высокой травой. Рядом жилые и строящиеся дома. Из коммуникаций здесь заявлены газ и электричество. Что касается строения, то бывший владелец успел немного. На участке есть железобетонный фундамент площадью 36 квадратных метров, готовность строения оценена в 12%. Организатор торгов оценил затраты на строительство в 2.134 руб. Торги за лот начнутся с 82.134 руб.
В Лесковке продается участок площадью 14,81 сотки в квартале новой коттеджной застройки. Здесь также есть возможность подключиться к газу и электричеству, подъезд - гравийка. Справа и слева от участка почти достроенные дома, на территории – бетонный фундамент, площадью 84 «квадрата». Готовность строения 12%.
Участок №214 (Лот №3) угловой. Площадка заросшая, рядом много зелени, место достаточно живописное и уединенное. Сосед есть только слева, из коммуникаций в деревне заявлены электричество и газ, подъезд – гравийка. В зарослях найти недострой сложно, но судя по документам где-то на территории начато строительство дома. Готовность строения – 30%, в состав входит: свайный металлический фундамент общей площадью 32 кв.м., деревянные каркасные стены, окна ПВХ, металлические двери.
В агрогородке Колодищи продается участок №131. Площадка почти 15 соток, имеет продолговатую форму. В населенном пункте есть возможность подключиться к электричеству и газу, соседи строятся, прямо к участку ведет асфальтированная дорога. На территории начато строительство дома, стадия невысокая – не более 12%. Из того, что успел сделать бывший владелец – железобетонный фундамент общей площадью 127 квадратных метров.
Ровный большой участок выделен вдоль ул. Садовая в агрогородке Лошаны. К вакантному наделу ведет гравийка, из коммуникаций заявлены электричество и газ. Соседи есть только справа и напротив, дома жилые. На территории участка находится блочный фундамент общей площадью 49 квадратных метров. Торги за лот начнутся с 23.444 руб.
В очередной раз на аукцион выставлен участок в деревне Прилукская Слобода. Торги за 15,5 сотки начнутся со Br150,3 тыс., из которых Br91,1 тыс. перечислят бывшему владельцу за незавершенное строение — недостроенный жилой дом площадью почти 300 кв.м. Стены, подвал, фундамент, перегородки и перекрытия выполнены из железобетонных блоков. Из коммуникаций заявлены газ и электричество. К слову, на прошлых торгах цена участка составляла r 133.379 (в том числе Br 82 944 за строение), но покупателя не нашлось.
Общая площадь участка — 15,47 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br150.300 (в том числе Br 91.100 за строение);
Координаты участка: 53.818 716, 27.472 374;
Расстояние до МКАД: 4,8 км.
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30 октября с аукциона разыграют участки, изъятые у бывших владельцев. Все наделы находятся в пределах 25 километрах от МКАД, на каждом есть незавершенное строение. ...
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