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От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты

02.10.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

30 октября с аукциона разыграют участки, изъятые у бывших владельцев. Все наделы находятся в пределах 25 километрах от МКАД, на каждом есть незавершенное строение.  Стартовые цены лотов варьируются от $ 4,6 тыс. до $ 57,3 тыс. В обзоре – акутальаня информация и фото.

Всеучасткинакарте

Боровлянский с/с, д. Дроздово, участок № 275 (Лот №1)

От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты
От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты

Первый лот – участок площадью 15 соток в престижной деревне Дроздово. Земельный надел выделен на окраине населенного пункта, у леса. Площадка с большего ровная, заросшая высокой травой. Рядом жилые и строящиеся дома. Из коммуникаций здесь заявлены газ и электричество. Что касается строения, то бывший владелец успел немного. На участке есть железобетонный фундамент площадью 36 квадратных метров, готовность строения оценена в 12%. Организатор торгов оценил затраты на строительство в 2.134 руб. Торги за лот начнутся с 82.134 руб.

От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты
От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты
От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты
От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты

Общая площадь участка — 14,92 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br82.134 (в том числе Br 2.134 за строение);

Координаты участка: 53°59'20.5"N 27°38'28.6"E

Расстояние до МКАД5,7 км.

Боровлянский с/с, д. Лесковка, участок № 236 (Лот №2)

От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты
От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты

В Лесковке продается участок площадью 14,81 сотки в квартале новой коттеджной застройки. Здесь также есть возможность подключиться к газу и электричеству, подъезд - гравийка. Справа и слева от участка почти достроенные дома, на территории – бетонный фундамент, площадью 84 «квадрата». Готовность строения 12%.

От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты
От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты
От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты
От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты

Общая площадь участка — 14,81 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br63.924 (в том числе Br 3.924 за строение);

Координаты участка: 53°59'39.7"N 27°43'12.2"E

Расстояние до МКАД: 9,2 км.

Боровлянский с/с, д. Чертяж, участок № 214 (Лот №3)

От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты
От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты

Участок №214 (Лот №3) угловой. Площадка заросшая, рядом много зелени, место достаточно живописное и уединенное. Сосед есть только слева, из коммуникаций в деревне заявлены электричество и газ, подъезд – гравийка. В зарослях найти недострой сложно, но судя по документам где-то на территории начато строительство дома. Готовность строения – 30%, в состав входит: свайный металлический фундамент общей площадью 32 кв.м., деревянные каркасные стены, окна ПВХ, металлические двери.

От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты
От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты
От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты
От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты

Общая площадь участка — 13,61 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br48.396 (в том числе Br 3.396 за строение);

Координаты участка: 54°01'55.8"N 27°38'34.1"E

Расстояние до МКАД12,8 км.

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 203, участок № 131 (Лот №4)

От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты
От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты

В агрогородке Колодищи продается участок №131. Площадка почти 15 соток, имеет продолговатую форму. В населенном пункте есть возможность подключиться к электричеству и газу, соседи строятся, прямо к участку ведет асфальтированная дорога. На территории начато строительство дома, стадия невысокая – не более 12%. Из того, что успел сделать бывший владелец – железобетонный фундамент общей площадью 127 квадратных метров.

От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты
От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты
От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты
От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты

Общая площадь участка — 14,95 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br45.322 (в том числе Br 6.322 за строение);

Координаты участка: 53°56'30.4"N 27°48'48.5"E

Расстояние до МКАД13,1 км.

Лошанский с/с, аг. Лошаны, ул. Садовая, 1 (Лот №5)

От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты
От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты

Ровный большой участок выделен вдоль ул. Садовая в агрогородке Лошаны. К вакантному наделу ведет гравийка, из коммуникаций заявлены электричество и газ. Соседи есть только справа и напротив, дома жилые. На территории участка находится блочный фундамент общей площадью 49 квадратных метров. Торги за лот начнутся с 23.444 руб.

От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты
От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты
От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты
От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты

Общая площадь участка — 15,62 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br23.444 (в том числе Br 2.444 за строение);

Координаты участка: 54°02'36.6"N 27°17'13.9"E

Расстояние до МКАД19,6 км.

Шершунский с/с, д. Рогово (Лот №6)

От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты
От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты

В Рогово продается 13 соток земли с недостроем – железобетонным фундаментом площадью 82 «квадрата». Площадка ровная, выделена в жилом квартале. Из коммуникаций есть только электричество, зато подъезд асфальтирован. Это самый дешевый лот предстоящего аукциона, торги за участок начнутся с 12.144 руб.

От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты
От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты
От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты
От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты

Общая площадь участка — 13 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br12.144 (в том числе Br 5.644 за строение);

Координаты участка: 54°07'24.7"N 27°18'22.8"E;

Расстояние до МКАД: 24,4 км.

Щомыслицкий с/с, д. Прилукская Слобода, участок № 202 (Лот №7)

От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты

От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты

В очередной раз на аукцион выставлен участок в деревне Прилукская Слобода. Торги за 15,5 сотки начнутся со Br150,3 тыс., из которых Br91,1 тыс. перечислят бывшему владельцу за незавершенное строение — недостроенный жилой дом площадью почти 300 кв.м. Стены, подвал, фундамент, перегородки и перекрытия выполнены из железобетонных блоков. Из коммуникаций заявлены газ и электричество. К слову, на прошлых торгах цена участка составляла r 133.379 (в том числе Br 82 944 за строение), но покупателя не нашлось.


От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты

От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты

От $ 4,6 тыс. Под Минском продают 7 участков с недостроями, есть интересные варианты

Общая площадь участка — 15,47 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br150.300 (в том числе Br 91.100 за строение);

Координаты участка: 53.818 716, 27.472 374;

Расстояние до МКАД: 4,8 км.

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Теги: Минск
 
 
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30 октября с аукциона разыграют участки, изъятые у бывших владельцев. Все наделы находятся в пределах 25 километрах от МКАД, на каждом есть незавершенное строение. ...
 
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