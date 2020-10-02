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Пора бежать в обменник? Какие курсы установили банки перед выходными

02.10.2020 10:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 окт - Sputnik. Столичные обменники в пятницу утром продают доллар по курсу от 2,61 рубля, евро - от 3,063 рубля, российский рубль - от 3,34 белорусского рубля за сотню, сообщает Sputnik.

В начале недели белорусский рубль просел по отношению к доллару и евро и укрепился к российскому рублю. В середине недели ситуация кардинально поменялась, и рубль смог немного усилить позиции по отношению к американской и общеевропейской валюте. Последние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже на текущей неделе начались с подорожания доллара и евро и удешевления российского рубля.

© Sputnik / Виктор Толочко
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До окончания торгов сложно точно сказать, какими будут итоговые курсы валют. Несмотря на это, банки Минска с самого утра начали корректировать стоимость доллара, евро и российского рубля.

Так, лучший курс доллара в 2,61 рубля установили в пятницу в обменниках Беларусбанка. В БСБ-Банке американскую валюту можно купить по курсу от 2,612 рубля, в Паритетбанке - от 2,613 рубля. В остальных банках Минска курс доллара варьируется от 2,615 до 2,65 рубля.

Евро выгоднее всего приобрести в отделениях БСБ-Банка и Паритетбанка по курсу 3,063 рубля. По 3,065 рубля евро предлагают в РРБ-Банке, Технобанке и МТБанке. В остальных местах по городу установлен курс от 3,068 до 3,1 рубля.

Российский рубль по 3,34 белорусского рубля за сотню реализует БСБ-Банк. В Технобанке и Паритетбанке курс чуть выше - 3,36 белорусского рубля, в Абсолютбанке - 3,365 белорусского рубля. Купить российскую валюту в Минске можно также по курсу от 3,37 до 3,45 белорусского рубля за сотню.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Пятничные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с небольшого подорожания доллара и евро.
 
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