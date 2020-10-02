В Бобруйске кожевенный комбинат собирается признать себя банкротом

Источник материала: Tut.by

Акционеров бобруйского кожевенного комбината собирают на внеочередное собрание по поводу заявления в Экономический суд о признании предприятия экономически несостоятельным, то есть банкротом. Объявление об этом появилось на дверях заводской столовой. Собрание назначено на понедельник, 5 октября, пишет «Коммерческий курьер».



Фото: Дмитрий Суслов, «Коммерческий курьер»

Факт собрания подтвердил заместитель директора кожевенного комбината Александр Горбацкий. От других комментариев он воздержался. По словам пресс-секретаря «Беллегпрома» Марины Васькевич, 30 сентября в Бобруйске был один из руководителей концерна.

Проблемы у кожевенного комбината начались несколько лет назад. Весной 2018 года в отношении директора Михаила Кунца, возглавлявшего комбинат на протяжении 34 лет, было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса — за злоупотребление и превышение служебных полномочий. Через год с небольшим следствие не нашло в действиях директора состава преступлений. Но до этого дня Михаил Иванович не дожил — в ночь на 30 января 2019 года он умер в больнице от сердечного заболевания.

В августе 2018 года предприятие возглавила Лариса Чиж. В ноябре того же года бобруйский кожкомбинат обратился в Администрацию президента с просьбой о пролонгации кредита до 2023 года, а также о выделении еще одного займа — на 10,6 млн рублей.

— Без этого, боюсь, комбинату грозит печальная судьба, — говорила тогда экс-директор.

В феврале 2020-го Лариса Чиж покинула свой пост.

Сейчас предприятие возглавляет Игорь Сысой — бывший замглавы администрации Ленинского района Бобруйска.

На кожкомбинате работают около 300 человек.