Дипломаты: Власти Беларуси должны брать пример со своих граждан

Источник материала: Tut.by

Белорусская власть должна брать пример со своих граждан, которые реализуют принцип ненасилия в требованиях уважения своих основных гражданских и политических прав, в своем стремлении к верховенству закона в своей стране. С таким заявлением в Международный день ненасилия выступили руководители и представители работающих в Минске дипломатических миссий стран ЕС, Японии, Швейцарии, Великобритании и США.



Фото: Представительство ЕС в Беларуси

Международный день ненасилия отмечается ООН каждый год 2 октября — в день рождения Махатмы Ганди. Дипломаты напоминают слова Ганди: «Ненасилие — это оружие сильных».

— Нягвалт — гэта метад змагання з гвалтам, не прымяняючы яго: праз прысвечанасць, салідарнасць, крэатыўнасць, адукацыю, перамовы і мірныя дзеянні. Цягам апошніх чатырох з паловай месяцаў мы былі сведкамі таго, як жыхары Беларусі рэалізуюць прынцып нягвалту ў сваіх патрабаваннях павагі да сваіх асноўных грамадзянскіх і палітычных правоў, у сваім імкненні да вяршэнства права ў сваёй краіне. За гэта мы захапляемся імі і карыстаемся гэтай нагодай, каб заклікаць усіх прадстаўнікоў улады браць з іх прыклад. Па словах Марціна Лютэра Кінга, «нягвалт закліканы наносіць паразу несправядлівасці, а не людзям». Гэта адзіны шлях да бяспечнай, свабоднай і квітнеючай будучыні для Беларусі, — говорится в заявлении дипломатов.