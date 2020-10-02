МИД предупреждает о последствиях санкций ЕС «вплоть до решения о целесообразности сохранения дипотношений»

Источник материала: Tut.by

Принятым решением Европейский союз отдалил от себя своего соседа — Беларусь. Так в МИД Беларуси отреагировали на принятие санкций против белорусских чиновников .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что в последние годы белорусская сторона активно и настойчиво работала над выгодным для людей и безопасности в нашем общем регионе укреплением отношений по линии Беларусь — ЕС. Позитивные результаты от этого были ощутимы для обеих сторон.

— Это факт. Как факт и то, что Евросоюзу не хватило четверти века, чтобы ввести в действие Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью, зато нескольких недель оказалось достаточно для введения санкций. Наверное, справились бы и быстрее, если бы не святой для европейцев сезон отпусков. На поверку все просто: ЕС снова ничего не хочет предложить своему партнеру, кроме санкций. То есть такая «награда» ждет каждого, кто искренне работает над улучшением двусторонних отношений, но не стоит в очереди, моля о клубной карте? Продемократический тоталитаризм — еще более напористый, чем коммунистический. Не только другие мнения, детали и нюансы, но даже очевидные факты априори отвергаются, если они не соответствуют «правильной идеологии». К сожалению, такая политика ЕС оказалась в ловушке сконструированной иллюзорной картинки событий в Беларуси, где якобы идет перманентная «борьба добра со злом», в которой все средства хороши, а в роли «зла» неизменно выступает легитимная власть, — заявляют в МИД.

Официальный Минск считает, что шаги ЕС отразятся на гражданах Беларуси, их безопасности, благосостоянии и экономике и на других сферах кооперации.

— Поэтому не нужно лицемерить. Именно от таких циничных и бездушных решений и рождается имидж евробюрократии, который отпугивает и настораживает как внутри ЕС, так и многих внешних партнеров, — отмечают в МИД.

Там также считают, что санкции введены как карательная мера «по сути за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований, удовлетворять которые не стало бы ни одно уважающее себя суверенное государство».

— Но, наверное, политическая воля и здравый смысл все еще не могут возобладать над генетически засевшим миссионерством и ментальным для себя разделением стран на «старый» и «новый свет», на людей первого мира, которые имеют права, и всех остальных, которые, в основном, чем-то обязаны. Сложно представить, например, что мы бы увидели перевыборы в Польше, если бы мы в Евразийском экономическом союзе или Организации договора о коллективной безопасности решили, что на них победил Тшасковский, а не Дуда, — говорится в заявлении МИД.

В МИД еще раз заявили, что в связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. Но «в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой» публиковать список белорусская сторона не будет.

— Единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь. Дальнейшая раскрутка ЕС «санкционного маховика» может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений, — заявляют в МИД.

Официальный Минск «вместо выстраивания новых визовых заборов» призывает Европейский союз «открыть границы для всех белорусов, а не только для „сепарированных“ им».

— Попытки навязать белорусам каких-то одобренных извне представителей, проекты неких «правительств в изгнании» и т.п. обречены на провал. Судьба таких структур печальна — еще не стартовав, они оказываются на обочине исторического процесса. Известный парадокс Гегеля гласит, что история учит человека тому, что человек ничему не учится у истории. Отдаляя от себя Беларусь, наши партнеры из ЕС, увы, забывают трагические уроки истории, которая им этого не простит, — заявляют в МИД Беларуси.