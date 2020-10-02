Лукашенко и Путин обсудили Нагорный Карабах и обстановку внутри Беларуси и России

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко и Владимир Путин 2 октября обсудили по телефону некоторые вопросы, передает телеграм-канал «Пул Первого».



Фото: пресс-служба президента России

Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, обстановку внутри Беларуси и России «в связи с европейскими проблемами», распространение COVID-19, восстановление всех видов транспортного сообщения между странами, а также итоги «Славянского братства-2020» и VII Форума регионов.

Пресс-службы президентов Беларуси и России пока не приводят подробностей переговоров.

Напомним, Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались в Сочи 14 сентября. Тогда Путин поддержал инициативу Лукашенко о проведении конституционной реформы в стране, Россия обещала Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов, обсуждались вопросы поставок энергоносителей.